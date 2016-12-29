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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28296211/
29 декабря 2016, 14:46 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Бурба: Направили в СДК письмо по ситуации с дисквалификациями Эллисона и Готовца

Заместитель генерального директора ХК «Динамо-Минск» Павел Бурба рассказал, что клуб направил в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ письмо с просьбой пересмотреть дисквалификации Мэтта Эллисона и Кирилла Готовца.

«Мы направили в СДК КХЛ письмо с нашим видением ситуации с дисквалификациями Кирилла Готовца и Мэтта Эллисона. Надеюсь, оно будет рассмотрено положительно для нашего клуба. До получения публичного ответа от СДК я не готов давать какие-либо комментарии.

Диалог с лигой по поводу судейства ведётся постоянно. После каждой игры мы направляем на рассмотрение руководства судейского комитета до пяти моментов, по которым у нас возникли вопросы или сомнения. Получаем оперативные ответы и комментарии. Кроме этого, при необходимости, связываемся дополнительно с судейским комитетом.
По поводу судейства хочу сказать следующее — оно, конечно, несовершенно, но этому есть причина: сейчас происходит существенное обновление судейского корпуса КХЛ, которое нужно было делать раньше, постепенно и последовательно. Думаю, в следующем сезоне ситуация нормализуется», — цитирует Бурбу Tut.

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