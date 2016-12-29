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29 декабря 2016, 11:06 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

763 игрушки собрал «мишкопад» матча «Барыс» — «Авангард»

В рамках матча «Барыс» — «Авангард» (3:1), который для казахстанской команды стал завершающей домашней игрой в 2016 году, состоялась традиционная уже благотворительная акция «мишкопад». Болельщики усыпали арену мягкими игрушками.

В рамках матча <span class=error>Барыс</span> — Авангард (3:1) который для казахстанской команды стал завершающей домашней игрой в 2016 году состоялась традиционная уже благотворительная акция мишкопад. Болельщики усыпали арену мягкими игрушками. Увеличить
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После подсчёта оказалось, что их общее количество — 763. Плюшевые презенты в ближайшее время будут распределены среди детских учреждений Астаны и Акмолинской области. А собранные средства от продажи игрушек на арене будут перечислены в благотворительный фонд.

28.12.2016 16:30 Зрители 5960 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 3:1 Авангард
(0:1, 0:0, 3:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Федор Канарейкин
Вратари
Хенрик Карлссон Доминик Фурх 58:59 (Д. Фурх 59:35)
1-й период
Михаил Григорьев 15:23
Илья Зубов (М. Пестушко) 18:32
2-й период
33:48
3-й период
42:12 Кирилл Панюков (Р. Савченко, Б. Шиннимин)
43:49
Артур Лаута 44:48
45:32 Мартен Сан-Пьер (Б. Шиннимин, Р. Савченко)
Эрик Густафссон 49:56
53:37
59:35 п.в. Константин Пушкарев (И. Кучин)
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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