Последние матчи года в КХЛ. От Пекина до Питера
В последнем игровом дне 2016 года Уфа и «Магнитка» сыграют в лучших традициях дерби, а «Ак Барс» на волне успеха победит «Северсталь».
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«Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»
Прямые конкуренты за выход в
Наш прогноз: «Куньлунь» победит в основное время.
«Салават Юлаев» — «Металлург» (Магнитогорск)
Серия поражений уфимцев после звонкой пощёчины от «Лады» достигла уже трёх матчей. Схожая ситуация и у «Магнитки», которая неожиданно легко уступила «Медвешчаку» и «Барысу». Уфа дома представляет собой очень организованную команду, гонимую вперёд огромной армией болельщиков, в то время как магнитогорцы частенько теряют очки на выезде. Пожалуй, от главной вывески последнего игрового дня 2016 года мы вправе ожидать яркой и упорной борьбы, как и в октябрьском матче этих команд, завершившемся победой нынешних гостей по итогам буллитной серии. Скорее всего, команды не уложатся в рамки основного времени, а предугадать развитие событий дальше практически невозможно. Тем не менее «Магнитка» отдыхала целых четыре дня после игры с «Барысом», а потому и сил у подопечных Воробьёва побольше.
Наш прогноз: Магнитогорск добудет победу за пределами основного времени.
«Ак Барс» — «Северсталь»
«Ак Барс» в фантастическом матче со СКА сумел добыть победу, причём снова в буллитной серии. Многие уже назвали этот матч скрытым финалом нынешнего сезона, однако казанцам ещё не помешало бы опередить «Металлург» на Востоке, что, безусловно, будет являться основной задачей для клуба в январе. Впрочем, зачем тянуть, если начать можно уже сейчас? «Северсталь» так и не отошла от своей 10-матчевой серии из поражений, а потому составить конкуренцию одному из лидеров Востока вряд ли сможет.
Наш прогноз: «Ак Барс» камня на камне не оставит от «Северстали».
«Витязь» — «Нефтехимик»
Клуб Андрея Назарова продолжает отчаянную борьбу за
Наш прогноз: хозяева отдадут одно очко сопернику, но выиграют матч.
СКА — «Локомотив»
Самолюбие СКА после матча с «Ак Барсом» серьёзно пошатнулось, а потому петербуржцы приложат максимум усилий, чтобы порадовать своих болельщиков. Ярославцы же, не особо удачно играющие в гостях, вдруг разом смогли обыграть прямых конкурентов по дивизиону Тарасова — «Торпедо» и ЦСКА, причём обе победы были добыты на чужом льду. Однако «Локомотив» скорее всего до победы не дотянет, но и разгромить себя не позволит, даже несмотря на то что огромное преимущество будет у хозяев.
Наш прогноз: СКА обыграет «Локомотив», но с небольшой разницей.
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