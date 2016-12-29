В заключительном матче года «Адмирал» сыграет с китайским «Куньлунем»
Игра в Пекине начнется в 21.30 по владивостокскому времени.
Владивосток, 29 декабря, PrimaMedia.
ХК «Адмирал» в заключительном матче года сразится с «Куньлунем» в Пекине. Игра с китайской командой начнется в 14.30 (мск) — 21.30 по владивостокскому времени.
Перед вылетом «моряки» провели тренировку, в которой не смог принять участие нападающий Сергей Барбашев, получивший в дерби небольшое повреждение. В нынешнем году Сергей больше не сыграет. В общей группе занимался продолжающий восстанавливаться после травмы защитник Джонатон Блум. Также отбыл пятиматчевую дисквалификацию форвард Виктор Александров.
В итоге, делегация «Адмирала» на выезд в Пекин выглядит так:
Вратари (3): Игорь Бобков, Максим Третьяк, Никита Серебряков.
Защитники (6): Оскарс Бартулис, Артём Земчёнок, Иван Гавриленко, Даниил Курашов, Антон Волченков, Сергей Ильин.
Нападающие (14): Владимир Ткачёв, Роберт Саболич, Дмитрий Саюстов, Джеймс Райт, Вадим Краснослободцев, Дамир Жафяров, Максим Казаков, Павел Макаренко, Александр Горшков, Максим Мамин, Андрей Сигарёв, Виктор Александров, Егор Яковлев, Михаил Плотников.
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