Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Давосу» на Кубке Шпенглера

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча группы Каттини, прошедшая в среду, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 3:2, 1:1) в пользу швейцарцев, у которых забили Адам Холл (17-я минута), Ноа Шнеебергер (22), Пертту Линдгрен (23), Дрю Шор (30) и Энцо Корви (42). В составе минского клуба отличились Роб Клинкхаммер (5), Данила Карабань (30) и Александр Павлович (31, 48).

«Динамо» с первого места в группе напрямую вышло в полуфинал турнира. «Давос», ставший вторым, в четвертьфинале встретится с екатеринбургским «Автомобилистом» (3-е место в группе Торриани), а ставшая третьей в группе Каттини сборная Канады (игроки, выступающие только в европейских чемпионатах) в другом четвертьфинале сыграет с чешским «Маунтфилдом» (2-е место в группе Торриани).