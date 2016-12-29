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29 декабря 2016, 1:42 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Давосу» на Кубке Шпенглера

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли швейцарскому «Давосу» в матче Кубка Шпенглера, который проводится в юбилейный, 90-й раз.

Хоккеисты минского Динамо проиграли швейцарскому <span class=error>Давосу</span> в матче Кубка Шпенглера который проводится в юбилейный 90-й раз. Увеличить
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Встреча группы Каттини, прошедшая в среду, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 3:2, 1:1) в пользу швейцарцев, у которых забили Адам Холл (17-я минута), Ноа Шнеебергер (22), Пертту Линдгрен (23), Дрю Шор (30) и Энцо Корви (42). В составе минского клуба отличились Роб Клинкхаммер (5), Данила Карабань (30) и Александр Павлович (31, 48).

«Динамо» с первого места в группе напрямую вышло в полуфинал турнира. «Давос», ставший вторым, в четвертьфинале встретится с екатеринбургским «Автомобилистом» (3-е место в группе Торриани), а ставшая третьей в группе Каттини сборная Канады (игроки, выступающие только в европейских чемпионатах) в другом четвертьфинале сыграет с чешским «Маунтфилдом» (2-е место в группе Торриани).

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