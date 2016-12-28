ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в ледовом дворце ЦСКА, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу армейцев. Дубль в составе победителей сделал Андрей Светлаков (53-я и 54-я минуты), также голы на счету Андрея Кузьменко (11), Артема Блажиевского (35), Богдана Киселевича (57), у динамовцев отличились Мартиньш Карсумс (20-я минута), Яков Рылов (37) и Юусо Хиетанен (46).
Перед дерби между ЦСКА и «Динамо» прошли праздничные мероприятия, посвященные 70-летию отечественного хоккея и, соответственно, армейского клуба. С днем рождения «красно-синих» поздравили президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и член попечительского совета клуба Владимир Петров, выигравшие в составе ЦСКА немало трофеев. Интересно, что дерби армейцам пришлось провести без капитана команды: на раскатке травмировался Денис Денисов, и тренерский штаб принял решение его поберечь.
После достаточно скучной первой половины первого периода команды стали чаще выбираться к чужим воротам. Результатом стали два гола: Кузьменко «по-бобровски» закатил шайбу после виража за воротами, а Карсумс реализовал положение «пять на три». В «Динамо» активно обсуждались слова защитника ЦСКА Андрея Ермакова, обещавшего «порвать» соперника в дерби. Уже в первом периоде Ермаков дважды оказывался на льду после приемов соперника, а во втором заработал сначала удаление, а чуть позже — забил автогол.
Не менее неудачный матч проводил некогда лидер ЦСКА Иван Телегин. Еще в первом периоде он заработал двойное удаление, попытавшись организовать потасовку. В третьем он был наказан еще раз, и у «Динамо» это удаление реализовал Хиетанен. Однако все решилось за полторы минуты в концовке. Светлаков забил две шайбы в двух сменах подряд, полностью перевернув ход встречи. А Киселевич кистевым броском от синей линии чуть позже снял вопросы об исходе матча.
Для обеих команд матч стал последним в календарном году. «Динамо» в следующий раз сыграет 3 января в Омске против местного «Авангарда». ЦСКА сыграет двумя днями позже на выезде с рижским «Динамо».
|28.12.2016 19:30
|Зрители 4400
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец ЦСКА
|Дмитрий Квартальнов
|Сергей Орешкин
|Виктор Фаст
|Александр Заливин
|1-й период
|04:50
|Максим Мамин
|Владимир Брюквин
|04:50
|Егор Дугин
|04:50
|10:19
|Андрей Кузьменко (В. Жарков, А. Светлаков)
|Юусо Хиетанен
|10:46
|10:56
|Иван Телегин
|Дмитрий Вишневский
|10:56
|12:56
|Иван Телегин
|18:14
|Андрей Светлаков
|19:17
|Артем Блажиевский
|Мартиньш Карсумс (А. Терещенко, Д. Вишневский)
|19:29
|2-й период
|23:33
|24:06
|Андрей Ермаков
|34:29
|Артем Блажиевский (Д. Кугрышев, М.В. Мамин)
|35:28
|Александр Попов
|Егор Дугин
|35:28
|Яков Рылов
|36:11
|Мэт Робинсон
|37:19
|3-й период
|Дмитрий Вишневский
|42:17
|44:16
|Иван Телегин
|Юусо Хиетанен (Л. Кашпар, Д. Вишневский)
|45:17
|46:04
|Иван Телегин
|Егор I Зайцев
|46:04
|52:46
|Андрей Светлаков (Дж. Плэтт, М.В. Мамин)
|53:56
|Андрей Светлаков (А. Кузьменко, А. Блажиевский)
|Дмитрий Вишневский
|54:35
|56:18
|Богдан Киселевич (И. Телегин, Н. Пивцакин)
|20
|Штрафное время
|18
|5
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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