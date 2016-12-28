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28 декабря 2016, 22:37 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в ледовом дворце ЦСКА, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу армейцев. Дубль в составе победителей сделал Андрей Светлаков (53-я и 54-я минуты), также голы на счету Андрея Кузьменко (11), Артема Блажиевского (35), Богдана Киселевича (57), у динамовцев отличились Мартиньш Карсумс (20-я минута), Яков Рылов (37) и Юусо Хиетанен (46).

Перед дерби между ЦСКА и «Динамо» прошли праздничные мероприятия, посвященные 70-летию отечественного хоккея и, соответственно, армейского клуба. С днем рождения «красно-синих» поздравили президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и член попечительского совета клуба Владимир Петров, выигравшие в составе ЦСКА немало трофеев. Интересно, что дерби армейцам пришлось провести без капитана команды: на раскатке травмировался Денис Денисов, и тренерский штаб принял решение его поберечь.

После достаточно скучной первой половины первого периода команды стали чаще выбираться к чужим воротам. Результатом стали два гола: Кузьменко «по-бобровски» закатил шайбу после виража за воротами, а Карсумс реализовал положение «пять на три». В «Динамо» активно обсуждались слова защитника ЦСКА Андрея Ермакова, обещавшего «порвать» соперника в дерби. Уже в первом периоде Ермаков дважды оказывался на льду после приемов соперника, а во втором заработал сначала удаление, а чуть позже — забил автогол.

Не менее неудачный матч проводил некогда лидер ЦСКА Иван Телегин. Еще в первом периоде он заработал двойное удаление, попытавшись организовать потасовку. В третьем он был наказан еще раз, и у «Динамо» это удаление реализовал Хиетанен. Однако все решилось за полторы минуты в концовке. Светлаков забил две шайбы в двух сменах подряд, полностью перевернув ход встречи. А Киселевич кистевым броском от синей линии чуть позже снял вопросы об исходе матча.

Для обеих команд матч стал последним в календарном году. «Динамо» в следующий раз сыграет 3 января в Омске против местного «Авангарда». ЦСКА сыграет двумя днями позже на выезде с рижским «Динамо».

28.12.2016 19:30 Зрители 4400 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 5:3 ХК Динамо
(1:1, 1:1, 3:1)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Сергей Орешкин
Вратари
Виктор Фаст Александр Заливин
1-й период
04:50 Максим Мамин
Владимир Брюквин 04:50
Егор Дугин 04:50
10:19 Андрей Кузьменко (В. Жарков, А. Светлаков)
Юусо Хиетанен 10:46
10:56 Иван Телегин
Дмитрий Вишневский 10:56
12:56 Иван Телегин
18:14 Андрей Светлаков
19:17 Артем Блажиевский
Мартиньш Карсумс (А. Терещенко, Д. Вишневский) 19:29
2-й период
23:33
24:06 Андрей Ермаков
34:29 Артем Блажиевский (Д. Кугрышев, М.В. Мамин)
35:28 Александр Попов
Егор Дугин 35:28
Яков Рылов 36:11
Мэт Робинсон 37:19
3-й период
Дмитрий Вишневский 42:17
44:16 Иван Телегин
Юусо Хиетанен (Л. Кашпар, Д. Вишневский) 45:17
46:04 Иван Телегин
Егор I Зайцев 46:04
52:46 Андрей Светлаков (Дж. Плэтт, М.В. Мамин)
53:56 Андрей Светлаков (А. Кузьменко, А. Блажиевский)
Дмитрий Вишневский 54:35
56:18 Богдан Киселевич (И. Телегин, Н. Пивцакин)
Статистика
20 Штрафное время 18
5 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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Динамо М
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Новости КХЛ

Заливин и Галимов сыграют за московское «Динамо» в матче с ЦСКА

Заливин и Галимов сыграют за московское «Динамо» в матче с ЦСКА

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Александр Заливин и нападающий Ансель Галимов включены в состав московского «Динамо» на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного ЦСКА.
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