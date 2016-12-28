ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в ледовом дворце ЦСКА, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу армейцев. Дубль в составе победителей сделал Андрей Светлаков (53-я и 54-я минуты), также голы на счету Андрея Кузьменко (11), Артема Блажиевского (35), Богдана Киселевича (57), у динамовцев отличились Мартиньш Карсумс (20-я минута), Яков Рылов (37) и Юусо Хиетанен (46).

Перед дерби между ЦСКА и «Динамо» прошли праздничные мероприятия, посвященные 70-летию отечественного хоккея и, соответственно, армейского клуба. С днем рождения «красно-синих» поздравили президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и член попечительского совета клуба Владимир Петров, выигравшие в составе ЦСКА немало трофеев. Интересно, что дерби армейцам пришлось провести без капитана команды: на раскатке травмировался Денис Денисов, и тренерский штаб принял решение его поберечь.

После достаточно скучной первой половины первого периода команды стали чаще выбираться к чужим воротам. Результатом стали два гола: Кузьменко «по-бобровски» закатил шайбу после виража за воротами, а Карсумс реализовал положение «пять на три». В «Динамо» активно обсуждались слова защитника ЦСКА Андрея Ермакова, обещавшего «порвать» соперника в дерби. Уже в первом периоде Ермаков дважды оказывался на льду после приемов соперника, а во втором заработал сначала удаление, а чуть позже — забил автогол.

Не менее неудачный матч проводил некогда лидер ЦСКА Иван Телегин. Еще в первом периоде он заработал двойное удаление, попытавшись организовать потасовку. В третьем он был наказан еще раз, и у «Динамо» это удаление реализовал Хиетанен. Однако все решилось за полторы минуты в концовке. Светлаков забил две шайбы в двух сменах подряд, полностью перевернув ход встречи. А Киселевич кистевым броском от синей линии чуть позже снял вопросы об исходе матча.

Для обеих команд матч стал последним в календарном году. «Динамо» в следующий раз сыграет 3 января в Омске против местного «Авангарда». ЦСКА сыграет двумя днями позже на выезде с рижским «Динамо».