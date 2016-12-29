«Спартак» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Сочи, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 4:1, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Лукаш Радил (23-я минута), Всеволод Сорокин (26), Райан Стоа (31) и Игорь Мирнов (33). В составе «Сочи» отличился Иван Захарчук (39).

«Спартак» 4 января на выезде встретится с астанинским «Барысом», а «Сочи» в тот же день также в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».