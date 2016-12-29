«Спартак» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Хоккеисты московского «Спартака» одержали победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Сочи, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 4:1, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Лукаш Радил (23-я минута), Всеволод Сорокин (26), Райан Стоа (31) и Игорь Мирнов (33). В составе «Сочи» отличился Иван Захарчук (39).
«Спартак» 4 января на выезде встретится с астанинским «Барысом», а «Сочи» в тот же день также в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».
|28.12.2016 19:30
|Зрители 5108
|Регулярный чемпионат
|Ледовый Дворец "Большой"
Главные тренеры
|Вячеслав Буцаев
|Алексей Ярушкин
Вратари
|Константин Барулин 32:09 (Д. Шикин 32:09-58:28)
|Маркус Свенссон
|1-й период
|Александр Васильев
|08:23
|17:18
|2-й период
|21:35
|Бен Максвелл
|Лукаш Радил (М. Гилрой, Т. Стэплтон)
|22:23
|Всеволод Сорокин (Д. Толпеко)
|25:19
|29:57
|Андрей Костицын
|Райан Стоа (М. Гилрой)
|30:01
|Игорь Мирнов (А. Васильев, М. Потапов)
|32:09
|38:20
|Иван Захарчук (М. Мамкин, Э. О`Делл)
|3-й период
|43:55
|Бен Максвелл
|Всеволод Сорокин
|46:19
|Мэтт Гилрой
|51:54
|52:47
|Константин Глазачев
|58:28
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Владимир Балушка (Словакия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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