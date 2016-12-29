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29 декабря 2016, 0:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Хоккеисты московского «Спартака» одержали победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в среду в Сочи, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 4:1, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Лукаш Радил (23-я минута), Всеволод Сорокин (26), Райан Стоа (31) и Игорь Мирнов (33). В составе «Сочи» отличился Иван Захарчук (39).

«Спартак» 4 января на выезде встретится с астанинским «Барысом», а «Сочи» в тот же день также в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

28.12.2016 19:30 Зрители 5108 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Сочи 1:4 Спартак
(0:0, 1:4, 0:0)
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев Алексей Ярушкин
Вратари
Константин Барулин 32:09 (Д. Шикин 32:09-58:28) Маркус Свенссон
1-й период
Александр Васильев 08:23
17:18
2-й период
21:35 Бен Максвелл
Лукаш Радил (М. Гилрой, Т. Стэплтон) 22:23
Всеволод Сорокин (Д. Толпеко) 25:19
29:57 Андрей Костицын
Райан Стоа (М. Гилрой) 30:01
Игорь Мирнов (А. Васильев, М. Потапов) 32:09
38:20 Иван Захарчук (М. Мамкин, Э. О`Делл)
3-й период
43:55 Бен Максвелл
Всеволод Сорокин 46:19
Мэтт Гилрой 51:54
52:47
Константин Глазачев 58:28
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Владимир Балушка (Словакия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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