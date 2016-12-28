«Барыс» на своей арене обыграл «Авангард»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра, прошедшая в среду в Астане, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). На шайбу Ильи Зубова (19-я минута) «Барыс» ответил точными бросками Кирилла Панюкова (43), Мартена Сен-Пьера (46) и Константина Пушкарева (60).

«Барыс» следующий матч проведет уже в 2017 году — 4 января астанинская команда примет московский «Спартак». «Авангард» днем ранее сыграет дома против московского «Динамо».