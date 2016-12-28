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28 декабря 2016, 19:21 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Барыс» на своей арене обыграл «Авангард»

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Астанинский «Барыс» на своей арене обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Астанинский Барыс на своей арене обыграл омский Авангард в матче регулярного чемпионата КХЛ. Увеличить
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Игра, прошедшая в среду в Астане, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). На шайбу Ильи Зубова (19-я минута) «Барыс» ответил точными бросками Кирилла Панюкова (43), Мартена Сен-Пьера (46) и Константина Пушкарева (60).

«Барыс» следующий матч проведет уже в 2017 году — 4 января астанинская команда примет московский «Спартак». «Авангард» днем ранее сыграет дома против московского «Динамо».

28.12.2016 16:30 Зрители 5960 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 3:1 Авангард
(0:1, 0:0, 3:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Федор Канарейкин
Вратари
Хенрик Карлссон Доминик Фурх 58:59 (Д. Фурх 59:35)
1-й период
Михаил Григорьев 15:23
Илья Зубов (М. Пестушко) 18:32
2-й период
33:48
3-й период
42:12 Кирилл Панюков (Р. Савченко, Б. Шиннимин)
43:49
Артур Лаута 44:48
45:32 Мартен Сан-Пьер (Б. Шиннимин, Р. Савченко)
Эрик Густафссон 49:56
53:37
59:35 п.в. Константин Пушкарев (И. Кучин)
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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