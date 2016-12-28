«Барыс» на своей арене обыграл «Авангард»
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Астанинский «Барыс» на своей арене обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Игра, прошедшая в среду в Астане, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). На шайбу Ильи Зубова (19-я минута) «Барыс» ответил точными бросками Кирилла Панюкова (43), Мартена
«Барыс» следующий матч проведет уже в 2017 году — 4 января астанинская команда примет московский «Спартак». «Авангард» днем ранее сыграет дома против московского «Динамо».
Главные тренеры
|Эдуард Занковец
|Федор Канарейкин
Вратари
|Хенрик Карлссон
|Доминик Фурх 58:59 (Д. Фурх 59:35)
|1-й период
|Михаил Григорьев
|15:23
|Илья Зубов (М. Пестушко)
|18:32
|2-й период
|33:48
|3-й период
|42:12
|Кирилл Панюков (Р. Савченко, Б. Шиннимин)
|43:49
|Артур Лаута
|44:48
|45:32
|Мартен Сан-Пьер (Б. Шиннимин, Р. Савченко)
|Эрик Густафссон
|49:56
|53:37
|59:35
|п.в.
|Константин Пушкарев (И. Кучин)
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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