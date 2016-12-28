«Сибирь» переиграла на выезде новокузнецкий «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в Новокузнецке в среду, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Единственную шайбу на 52-й минуте забросил Константин Окулов.

Вратарь «Сибири» Иван Налимов, перешедший 25 декабря в новосибирскую команду из владивостокского «Адмирала», отразил 15 бросков и в своем дебютном матче сыграл «на ноль».

«Кузня» потерпела пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ.

В следующем матче «Металлург» 3 января примет на своем льду подмосковный «Витязь», «Сибирь» в тот же день сыграет в Новосибирске с ярославским «Локомотивом».