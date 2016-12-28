«Сибирь» переиграла на выезде новокузнецкий «Металлург» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» переиграла на выезде новокузнецкий «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Новокузнецке в среду, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Единственную шайбу на 52-й минуте забросил Константин Окулов.
Вратарь «Сибири» Иван Налимов, перешедший 25 декабря в новосибирскую команду из владивостокского «Адмирала», отразил 15 бросков и в своем дебютном матче сыграл «на ноль».
«Кузня» потерпела пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ.
В следующем матче «Металлург» 3 января примет на своем льду подмосковный «Витязь», «Сибирь» в тот же день сыграет в Новосибирске с ярославским «Локомотивом».
|28.12.2016 15:00
|Регулярный чемпионат
|Дворец спорта кузнецких металлургов
|Металлург Нк
|0:1
|Сибирь
|(0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Сергей Бердников
|Андрей Скабелка
Вратари
|Владислав Подъяпольский 56:35 (В. Подъяпольский 57:37-58:00)
|Иван Налимов
|1-й период
|09:38
|Никита Лямкин
|Евгений Артюхин
|14:29
|2-й период
|32:28
|Михаил Куклев
|39:44
|3-й период
|Константин Окулов
|51:45
|Вадим Хлопотов
|56:28
|57:37
|Марк Скутар
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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