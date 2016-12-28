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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28287230/
28 декабря 2016, 17:47 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Сибирь» переиграла на выезде новокузнецкий «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» переиграла на выезде новокузнецкий «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Новокузнецке в среду, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Единственную шайбу на 52-й минуте забросил Константин Окулов.

Вратарь «Сибири» Иван Налимов, перешедший 25 декабря в новосибирскую команду из владивостокского «Адмирала», отразил 15 бросков и в своем дебютном матче сыграл «на ноль».

«Кузня» потерпела пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ.

В следующем матче «Металлург» 3 января примет на своем льду подмосковный «Витязь», «Сибирь» в тот же день сыграет в Новосибирске с ярославским «Локомотивом».

28.12.2016 15:00 Регулярный чемпионат Дворец спорта кузнецких металлургов
Металлург Нк 0:1 Сибирь
(0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Сергей Бердников Андрей Скабелка
Вратари
Владислав Подъяпольский 56:35 (В. Подъяпольский 57:37-58:00) Иван Налимов
1-й период
09:38 Никита Лямкин
Евгений Артюхин 14:29
2-й период
32:28 Михаил Куклев
39:44
3-й период
Константин Окулов 51:45
Вадим Хлопотов 56:28
57:37 Марк Скутар
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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