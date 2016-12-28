14 побед подряд в гостевых матчах — новый рекорд СКА в чемпионатах России. Серия началась 4 октября. 10 из 14 побед были одержаны в основное время, по две — в дополнительное и в сериях послематчевых бросков.



13 игр подряд с набранными очками — это также лучшее достижение для одного чемпионата, теперь оно принадлежит Илье Ковальчуку. С 11 ноября по 25 декабря хоккеист набрал 20 (6+14) очков. Вадим Шипачёв вышел на третье место по набранным очкам в КХЛ среди игроков СКА. Теперь на его счету 233 (69+164) очка.



Шипачёв установил личный рекорд — он сумел отличиться заброшенными шайбами в четырёх матчах подряд. До этого в играх за СКА на его счету было три серии с тремя результативными играми. При этом, играя за «Северсталь», Шипачёв уже забрасывал в четырёх играх подряд: с 11 по 25 декабря 2009 года.



Серия буллитов с «Ак Барсом» — уже седьмая в истории встреч между соперниками: четыре раза сильнее в них были игроки СКА, три — «Ак Барса». На протяжении трёх регулярных чемпионатов подряд питерцы не могут победить казанцев, потерпев шесть поражений. Последнюю победу над «Ак Барсом» в «регулярках» СКА одержал 13 января 2014 года дома (3:1). Шесть поражений подряд в регулярных чемпионатах КХЛ от одного соперника — это третий такой случай. В первых трех чемпионатах армейцы не могли победить «Салават Юлаев», в сезонах 2014/15 и 15/16 шесть поражений СКА потерпел от московских «динамовцев». При этом два поражения подряд за один чемпионат в сериях послематчевых бросков — это первый случай за всю историю клуба.



Эмиль Гарипов — первый голкипер, которому удаётся одержать две вратарские победы за один сезон в сериях послематчевых бросков в матчах со СКА. До него по две такие победы в КХЛ было на счету лишь трёх голкиперов: Василия Кошечкина, Виталия Колесника и Игоря Устьинского, причём последний одержал две свои виктории также в двух матчах подряд, но первая из них состоялась в прошлом сезоне, а вторая — в этом.