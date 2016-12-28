Обзор дня: трудный период уфимцев

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

«Салават Юлаев» вновь вступил в период кризиса и если вы заметили, то в какие-то дни на команду реально что-то находит. Даже Игорь Захаркин не понимает, как с этим бороться. Конечно, ничего страшного пока не происходит, хотя пять поражений в последних шести встречах — это перебор. Разница с первым сложным периодом, который был ранней осенью, в том, что сейчас нет никаких вопросов по попаданию в плей-офф. Но есть и минусы. Если в октябре-ноябре тренер мог заставить Леонида Вайсфельда начать поиск хоккеистов, то теперь этой возможности нет. Придется выбираться нынешним составом, а, напомню, что для руководства задачей-минимум будет выход в финал конференции. Мне кажется, что беда «Салавата Юлаева» конца декабря как раз в том, что завершился последний день дозаявочной кампании. Многие были в напряжении, так как ходили слухи об обменах и приобретениях, а теперь отпустило. Отсюда и снижение результатов. И, конечно, очень трудно играть, когда Никлас Сведберг опять прекратил выручать. Как с таким голкипером в плей-офф входить-то? Это же постоянный риск.

ТРАВМА.

Евгений Григоренко не сможет помочь «Ак Барсу» до конца сезона, так как на одной из тренировок получил травму. Это серьезный удар по команде Зинэтулы Билялетдинова, хоть Григоренко успел провести всего один матч. Но его брали для вполне конкретных целей, иначе бы не отдали в «Нефтехимик» Михаила Жукова, и теперь тренеру придется придумывать что-то другое. Жаль, что Билялетдинов не снисходит до того, чтобы объяснять людям, как он видит команду, для каких целей берет тех или иных хоккеистов, чего ждет, например, от Дениса Хлыстова, который нелепыми удалениями дает преимущество СКА. А начинаешь придумывать версии, пытаться размышлять, так тренер бесится (особенно если увидит неправильный вариант), обижается и считает, что только он обладает святым правом говорить о хоккее. Пока же не кажется, что потеря Григоренко как-то сказалась на команде. Но очень жаль молодого парня, у которого был шанс заиграть на другом уровне.

ПОМОЩЬ «ЛАДЕ».

Хоть бы уж министерство спорта Самарской области выражалось понятней, а то получается, что они лично признаются в совершении правонарушения. Нет, я точно помню, что никакие профессиональные команды в нашей стране не могут финансироваться из бюджета. Там есть другие способы, но, кажется, что перечислять 270 миллионов рублей на хоккейный клуб — это странно. Я примерно представляю, как живут люди в Тольятти. И не понимаю, как это в бюджете региона нашлось столько «неосвоенных средств» (так и было сказано), чтобы их пустили на выплату зарплат хоккеистом и на погашении кредитов, которые набрал клуб. Есть в этом что-то дикое. Не спорю, команда в Тольятти нужна, хоккей надо развивать, но не такими же способами. Недавно в Томи губернатор сказал, что ему стыдно платить по 2 миллиона месяц одному футболисту, если бюджетники получают 35 тысяч рублей. Почему в Тольятти не стыдно? Опять же ситуация в стране, в экономике такова, что без этих денег клуб бы закрылся. Но это ли самое важное в городе?

ВЫБОР ЛИГИ.

Просто интересно, а кто от лиги выбирал участников матча звезд, который пройдет в Уфе? Заметно, что представителям лиги пришлось непросто. Ладно, с Никитой Филатовым все ясно. Человек исправился, в этом году попадает только в хоккейную хронику и заслужил поездку в Башкирию. Но Данис Зарипов и Ян Коваржчто сделали? Только из-за того, что Сергей Мозякин поедет в Уфу, и он попросил. Или, например, зачем нужен Джонатан Чичу? Мне кажется этот уважаемый ветеран проводит последний сезон в карьере. Он нормально играет за «Слован» два раза в месяц. Но вообще, если смотреть на составы в целом, то видно, что при выборе игроков опять пошли консервативным путем, пригласив слишком много хоккеистов, которые пресыщены жизнью и им просто будет не интересно. И все они способны убить любые задумки организаторов.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Никлас СВЕДБЕРГ, «Салават Юлаев».

Пропустил 4 шайбы за 14 минут и был заменен.

Руслан КАРЛИН, «Северсталь».

Заработал показатель полезности — «-3» всего за 5 минут игрового времени.

Александр ХОХЛАЧЕВ, СКА.

Заработал «-1» за восемь минут игрового времени и теперь уже точно понятно, почему в «Бостоне» ему не давали шансов.