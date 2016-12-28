Обзор дня: трудный период уфимцев
«Салават Юлаев» опять погрузился в кризис, молодой форвард «Ак Барса» выбыл до конца сезона, а «Лада» становится
по-настоящему народным клубом, получая деньги от тех, кому команда нужнее.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
«Салават Юлаев» вновь вступил в период кризиса и если вы заметили, то в
ТРАВМА.
Евгений Григоренко не сможет помочь «Ак Барсу» до конца сезона, так как на одной из тренировок получил травму. Это серьезный удар по команде Зинэтулы Билялетдинова, хоть Григоренко успел провести всего один матч. Но его брали для вполне конкретных целей, иначе бы не отдали в «Нефтехимик» Михаила Жукова, и теперь тренеру придется придумывать
ПОМОЩЬ «ЛАДЕ».
Хоть бы уж министерство спорта Самарской области выражалось понятней, а то получается, что они лично признаются в совершении правонарушения. Нет, я точно помню, что никакие профессиональные команды в нашей стране не могут финансироваться из бюджета. Там есть другие способы, но, кажется, что перечислять 270 миллионов рублей на хоккейный клуб — это странно. Я примерно представляю, как живут люди в Тольятти. И не понимаю, как это в бюджете региона нашлось столько «неосвоенных средств» (так и было сказано), чтобы их пустили на выплату зарплат хоккеистом и на погашении кредитов, которые набрал клуб. Есть в этом
ВЫБОР ЛИГИ.
Просто интересно, а кто от лиги выбирал участников матча звезд, который пройдет в Уфе? Заметно, что представителям лиги пришлось непросто. Ладно, с Никитой Филатовым все ясно. Человек исправился, в этом году попадает только в хоккейную хронику и заслужил поездку в Башкирию. Но Данис Зарипов и Ян Коваржчто сделали? Только
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Никлас СВЕДБЕРГ, «Салават Юлаев».
Пропустил 4 шайбы за 14 минут и был заменен.
Руслан КАРЛИН, «Северсталь».
Заработал показатель полезности — «-3» всего за 5 минут игрового времени.
Александр ХОХЛАЧЕВ, СКА.
Заработал «-1» за восемь минут игрового времени и теперь уже точно понятно, почему в «Бостоне» ему не давали шансов.
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