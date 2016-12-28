«Авангард» догонит «Магнитку», «Сибирь» не разочарует Скабелку

«Металлург» (Новокузнецк) — «Сибирь»

Несколько дней назад «Кузня» потерпела у себя дома крайне чувствительное поражение от рижского «Динамо» со счётом 0:6.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 19, 28.12.2016, 15:00 -:- Металлург Нк Сибирь

Времени с той игры прошло достаточно, так что в сегодняшней встрече с «Сибирью» подопечные Бердникова предстанут перед своими болельщиками совсем другой командой — желающей реабилитироваться за столь обидный результат и сыграть как можно лучше в сибирском противостоянии. «Сибирь» в последнее время чередует победы с поражениями. Такая нестабильность может помешать новосибирцам попасть в матчи на вылет, но в матче с «Металлургом» «Сибирь» — фаворит, который должен победить.



Наш прогноз: в сибирском противостоянии сильнейшими окажутся подопечные Скабелки.





Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 19, 28.12.2016, 16:30 -:- Барыс Авангард

«Барыс» — «Авангард»

Конечно, «Авангард» является фаворитом в этом поединке, но не стоит забывать, что совсем недавно астанчане на своей площадке переиграли «Магнитку», так что они находятся в подходящей форме для того, чтобы как минимум дать бой омичам. Те же, если не считать недавнюю неудачу в игре с минским «Динамо», в последнее время находятся на очень приличном ходу. Именно они наряду с «Ак Барсом» показывают сейчас на Востоке самую мощную игру. Хозяева смогут навязать борьбу, но победит «Авангард».



Наш прогноз: команда Канарейкина выиграет и догонит по очкам магнитогорский «Металлург».





Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 19, 28.12.2016, 19:30 -:- Сочи Спартак

ХК «Сочи» — «Спартак»

«Спартак» второй раз за последние несколько дней сходится в очном поединке со своим прямым соперником по борьбе за участие в весенних кубковых матчах. Субботний матч с «Витязем» красно-белые проиграли по всем статьям, так что сегодня другого результата, кроме победы, для них не существует. В такой же ситуации находятся и хозяева, ведь выигрыш в этой встрече — верный шанс для них догнать «Витязь», идущий на восьмой строчке. В составе «Спартака» травмированных нет, а вот «Сочи» в этой игре не помогут Александров, Точицкий и Хомицкий.

Наш прогноз: рискнём поставить на гостей.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 19, 28.12.2016, 19:30 -:- ЦСКА ХК Динамо