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28 декабря 2016, 13:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Авангард» догонит «Магнитку», «Сибирь» не разочарует Скабелку

В столичном дерби победителем станет «Динамо», «Авангард» разделит первое место на Востоке с «Металлургом», а «Спартак» выиграет у «Сочи».

В столичном дерби победителем станет Динамо Авангард разделит первое место на Востоке с Металлургом а Спартак выиграет у Сочи. Увеличить
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«Металлург» (Новокузнецк) — «Сибирь»
Несколько дней назад «Кузня» потерпела у себя дома крайне чувствительное поражение от рижского «Динамо» со счётом 0:6.

Времени с той игры прошло достаточно, так что в сегодняшней встрече с «Сибирью» подопечные Бердникова предстанут перед своими болельщиками совсем другой командой — желающей реабилитироваться за столь обидный результат и сыграть как можно лучше в сибирском противостоянии. «Сибирь» в последнее время чередует победы с поражениями. Такая нестабильность может помешать новосибирцам попасть в матчи на вылет, но в матче с «Металлургом» «Сибирь» — фаворит, который должен победить.

Наш прогноз: в сибирском противостоянии сильнейшими окажутся подопечные Скабелки.

«Барыс» — «Авангард»
Конечно, «Авангард» является фаворитом в этом поединке, но не стоит забывать, что совсем недавно астанчане на своей площадке переиграли «Магнитку», так что они находятся в подходящей форме для того, чтобы как минимум дать бой омичам. Те же, если не считать недавнюю неудачу в игре с минским «Динамо», в последнее время находятся на очень приличном ходу. Именно они наряду с «Ак Барсом» показывают сейчас на Востоке самую мощную игру. Хозяева смогут навязать борьбу, но победит «Авангард».

Наш прогноз: команда Канарейкина выиграет и догонит по очкам магнитогорский «Металлург».

ХК «Сочи» — «Спартак»
«Спартак» второй раз за последние несколько дней сходится в очном поединке со своим прямым соперником по борьбе за участие в весенних кубковых матчах. Субботний матч с «Витязем» красно-белые проиграли по всем статьям, так что сегодня другого результата, кроме победы, для них не существует. В такой же ситуации находятся и хозяева, ведь выигрыш в этой встрече — верный шанс для них догнать «Витязь», идущий на восьмой строчке. В составе «Спартака» травмированных нет, а вот «Сочи» в этой игре не помогут Александров, Точицкий и Хомицкий.

Наш прогноз: рискнём поставить на гостей.

ЦСКА — «Динамо» (Москва)
Помимо результата также интересно, закончится ли очередное столичное дерби в серии буллитов. Дело в том, что команды уже дважды встречались по ходу текущего сезона, и оба раза выяснение отношений переходило в серию послематчевых бросков. Прошлые встречи для обоих коллективов сложились неудачно — ЦСКА проиграл у себя дома «Локомотиву», а динамовцы не смогли привезти победу из Сочи. Бело-голубым может помочь тот фактор, что они в последний раз на лёд выходили в субботу, а значит, в сравнении с «армейцами», которые играли в понедельник, могут выглядеть посвежее. В остальном же игра будет равной.

Наш прогноз: в столичном дерби выиграют динамовцы.

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