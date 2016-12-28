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28 декабря 2016, 13:21 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Барыс» навестил воспитанников Аккольского детского дома

Хоккеисты «Барыса» навестили воспитанников Аккольского детского дома, расположенного в 100 километрах от Астаны.

Роман Старченко, Мадияр Ибрайбеков, Никита Иванов, Владислав Никулин, Алихан Асетов, Егор Шалапов, Евгений Рымарев, Роман Рачинский, Нурсултан Бельгибаев, Кирилл Панюков вместе с тренером Евгением Королёвым, вице-президентом клуба Арманом Нурумбетовым, а также Барсиком приехали не с пустыми руками.

Игроки астанинской команды привезли комплекты игровой формы, в том числе вратарской, клюшки, джерси «Барыса», шайбы. Администрации Акколя подарили именной свитер с автографами команды. Дети показали несколько номеров художественной самодеятельности. Прошёл и товарищеский матч между местными воспитанниками и игроками «Барыса». Поделились так, чтобы в каждой команде были и профессионалы, и любители. Перед отъездом игроки «Барыса» пригласили ребят на домашние игры. Воспитанники Аккольского детского дома уже не раз приезжали на матчи в Астану и даже однажды заходили в раздевалку команды после игры.

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«Kazsport» покажет в прямом эфире сегодняшний матч КХЛ «Барыс» — «Авангард»

«Kazsport» покажет в прямом эфире сегодняшний матч КХЛ «Барыс» — «Авангард»

Сегодня, 28 декабря в Астане местный «Барыс» в рамках Континентальной хоккейной лиги сыграет с ХК «Авангард» из Омска. Данный матч телеканал «Kazsport» покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 19:20.
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