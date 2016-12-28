«Барыс» навестил воспитанников Аккольского детского дома

Роман Старченко, Мадияр Ибрайбеков, Никита Иванов, Владислав Никулин, Алихан Асетов, Егор Шалапов, Евгений Рымарев, Роман Рачинский, Нурсултан Бельгибаев, Кирилл Панюков вместе с тренером Евгением Королёвым, вице-президентом клуба Арманом Нурумбетовым, а также Барсиком приехали не с пустыми руками.



Игроки астанинской команды привезли комплекты игровой формы, в том числе вратарской, клюшки, джерси «Барыса», шайбы. Администрации Акколя подарили именной свитер с автографами команды. Дети показали несколько номеров художественной самодеятельности. Прошёл и товарищеский матч между местными воспитанниками и игроками «Барыса». Поделились так, чтобы в каждой команде были и профессионалы, и любители. Перед отъездом игроки «Барыса» пригласили ребят на домашние игры. Воспитанники Аккольского детского дома уже не раз приезжали на матчи в Астану и даже однажды заходили в раздевалку команды после игры.