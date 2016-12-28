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28 декабря 2016, 11:43 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Kazsport» покажет в прямом эфире сегодняшний матч КХЛ «Барыс» — «Авангард»

Сегодня, 28 декабря в Астане местный «Барыс» в рамках Континентальной хоккейной лиги сыграет с ХК «Авангард» из Омска. Данный матч телеканал «Kazsport» покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 19:20.

Сегодня 28 декабря в <span class=error>Астане</span> местный <span class=error>Барыс</span> в рамках Континентальной хоккейной лиги сыграет с ХК Авангард из Омска. Данный матч телеканал Kazsport покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 19:20. Увеличить
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Казахстанский клуб пытается пробиться в раунд плей-офф. В данный момент в восточной конференции 62 очками расположился на 7-ой строчке. «Барыс» в последнем матче в рамках Континентальной хоккейной лиги обыграл лидера данной конференции — ХК «Металлург» из Магнитогорска со счетом 5:3. И теперь будет мериться силами с командой, идущей второй в восточной конференции.

Последний раз команды встречались 27 августа, и в том матче «Авангард» одолел «Барыс» со счетом 3:1.

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