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Казахстанский клуб пытается пробиться в раунд плей-офф. В данный момент в восточной конференции 62 очками расположился на 7-ой строчке. «Барыс» в последнем матче в рамках Континентальной хоккейной лиги обыграл лидера данной конференции — ХК «Металлург» из Магнитогорска со счетом 5:3. И теперь будет мериться силами с командой, идущей второй в восточной конференции.



Последний раз команды встречались 27 августа, и в том матче «Авангард» одолел «Барыс» со счетом 3:1.