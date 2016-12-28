«Kazsport» покажет в прямом эфире сегодняшний матч КХЛ «Барыс» — «Авангард»
Сегодня, 28 декабря в Астане местный «Барыс» в рамках Континентальной хоккейной лиги сыграет с ХК «Авангард» из Омска. Данный матч телеканал «Kazsport» покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 19:20.
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Последний раз команды встречались 27 августа, и в том матче «Авангард» одолел «Барыс» со счетом 3:1.
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