Боченски пропустит матч с «Авангардом» из-за дисквалификации
Уточнено наказание Брэндона Боченски по итогам матча «Барыс» — «Трактор».
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Согласно разъяснению, пришедшему в клуб, дисквалификация нападающего по сумме всех наложенных на него взысканий составляет не один, а два матча. Таким образом, капитан астанчан не примет участие и в сегодняшней игре против омского «Авангарда».
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