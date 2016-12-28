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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28281731/
28 декабря 2016, 11:30 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Боченски пропустит матч с «Авангардом» из-за дисквалификации

Уточнено наказание Брэндона Боченски по итогам матча «Барыс» — «Трактор».

Уточнено наказание Брэндона <span class=error>Боченски</span> по итогам матча <span class=error>Барыс</span> — Трактор. Увеличить
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Согласно разъяснению, пришедшему в клуб, дисквалификация нападающего по сумме всех наложенных на него взысканий составляет не один, а два матча. Таким образом, капитан астанчан не примет участие и в сегодняшней игре против омского «Авангарда».

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«Kazsport» покажет в прямом эфире сегодняшний матч КХЛ «Барыс» — «Авангард»

«Kazsport» покажет в прямом эфире сегодняшний матч КХЛ «Барыс» — «Авангард»

Сегодня, 28 декабря в Астане местный «Барыс» в рамках Континентальной хоккейной лиги сыграет с ХК «Авангард» из Омска. Данный матч телеканал «Kazsport» покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 19:20.
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