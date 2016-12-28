Боченски пропустит матч с «Авангардом» из-за дисквалификации

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Согласно разъяснению, пришедшему в клуб, дисквалификация нападающего по сумме всех наложенных на него взысканий составляет не один, а два матча. Таким образом, капитан астанчан не примет участие и в сегодняшней игре против омского «Авангарда».