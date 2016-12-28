Хабаровский «Амур» на Матче Звезд КХЛ 2017 представит чешский защитник

Коларж провел в составе хабаровской команды 46 игр, в которых забросил семь шайб и сделал четыре результативные передачи. Кроме него в сборную Дивизиона Чернышева включены голкипер Иван Налимов из «Адмирала», защитники Евгений Медведев из «Авангарда» и Захар Арзамасцев из «Салавата Юлаева». Также в Уфу отправятся форварды — Линус Умарк, Кирилл Капризов из той же команды, еще один игрок «Авангарда» — Владимир Соботка. «Сибирь» на мероприятии представит Максим Шалунов, «Барыс» — Найджел Доус, а «Куньлунь Ред Стар» — Чед Рау. К составу присоединится один из четырех лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».