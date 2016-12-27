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27 декабря 2016, 22:45 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Огурцов, Стрельников и Шипачев — три звезды дня в КХЛ

Постоянная рубрика «Три звезды»: каждый вечер «СЭ» называет трех главных героев игрового дня в КХЛ.

Постоянная рубрика Три звезды: каждый вечер СЭ называет трех главных героев игрового дня в <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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з. Дмитрий ОГУРЦОВ («Нефтехимик»), 2 (2+0) очка, 3 броска, победный гол, «+3».

н. Василий СТРЕЛЬЦОВ («Лада»), 2 (2+0) очка, 6 блокированных бросков, «+1».

н. Вадим ШИПАЧЕВ (СКА), 2 (2+0) очка, 63, 16% выигранных вбрасываний, «+1».

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