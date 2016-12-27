Огурцов, Стрельников и Шипачев — три звезды дня в КХЛ
Постоянная рубрика «Три звезды»: каждый вечер «СЭ» называет трех главных героев игрового дня в КХЛ.
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з. Дмитрий ОГУРЦОВ («Нефтехимик»), 2 (2+0) очка, 3 броска, победный гол, «+3».
н. Василий СТРЕЛЬЦОВ («Лада»), 2 (2+0) очка, 6 блокированных бросков, «+1».
н. Вадим ШИПАЧЕВ (СКА), 2 (2+0) очка, 63, 16% выигранных вбрасываний, «+1».
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