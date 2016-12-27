Гол Сестито в овертайме принёс рижскому «Динамо» победу над «Йокеритом»
«Йокерит» в Хельсинки уступил рижскому «Динамо», матч завершился со счётом 2:3 ОТ.
В первом периоде Пекка Йормакка вывел «джокеров» вперёд, на что рижане ответили дублем Мариса Бичевскиса. Во второй двадцатиминутке Ессе Йоэнсуу сравнял счёт. Основное время завершилось вничью, а в овертайме победу гостям принёс Тим Сестито.
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Нормундс Сейейс
Вратари
|Райан Запольски
|Якуб Седлачек
|1-й период
|Оскар Цибульскис
|02:07
|02:24
|Пекка Йормакка (П. Регин, Б. О`Нилл)
|Марис Бичевскис (Л. Дарзиньш)
|11:08
|13:30
|Марко Анттила
|Марис Бичевскис (Л. Дарзиньш, У. Балинскис)
|14:05
|2-й период
|29:07
|Йессе Йоэнсуу (А. Пильстрем, Р. Риссанен)
|3-й период
|45:54
|Томми Хухтала
|Микелис Редлихс
|45:54
|48:01
|Артур Кулда
|Гунарс Скворцов
|57:12
|58:02
|Пекка Йормакка
|Марис Бичевскис
|58:02
|Овертайм
|61:24
|Тим Сестито
|64:37
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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