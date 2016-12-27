Гол Сестито в овертайме принёс рижскому «Динамо» победу над «Йокеритом»

В первом периоде Пекка Йормакка вывел «джокеров» вперёд, на что рижане ответили дублем Мариса Бичевскиса. Во второй двадцатиминутке Ессе Йоэнсуу сравнял счёт. Основное время завершилось вничью, а в овертайме победу гостям принёс Тим Сестито.