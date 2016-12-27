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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28277591/
27 декабря 2016, 22:34 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Гол Сестито в овертайме принёс рижскому «Динамо» победу над «Йокеритом»

«Йокерит» в Хельсинки уступил рижскому «Динамо», матч завершился со счётом 2:3 ОТ.

В первом периоде Пекка Йормакка вывел «джокеров» вперёд, на что рижане ответили дублем Мариса Бичевскиса. Во второй двадцатиминутке Ессе Йоэнсуу сравнял счёт. Основное время завершилось вничью, а в овертайме победу гостям принёс Тим Сестито.

27.12.2016 19:30 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 2:3 ОТ Динамо Р
(1:2, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Нормундс Сейейс
Вратари
Райан Запольски Якуб Седлачек
1-й период
Оскар Цибульскис 02:07
02:24 Пекка Йормакка (П. Регин, Б. О`Нилл)
Марис Бичевскис (Л. Дарзиньш) 11:08
13:30 Марко Анттила
Марис Бичевскис (Л. Дарзиньш, У. Балинскис) 14:05
2-й период
29:07 Йессе Йоэнсуу (А. Пильстрем, Р. Риссанен)
3-й период
45:54 Томми Хухтала
Микелис Редлихс 45:54
48:01 Артур Кулда
Гунарс Скворцов 57:12
58:02 Пекка Йормакка
Марис Бичевскис 58:02
Овертайм
61:24
Тим Сестито 64:37
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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