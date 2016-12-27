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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28277428/
27 декабря 2016, 22:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Ак Барс» прервал победную серию СКА в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА проиграл казанскому «Ак Барсу» по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанский клуб обыграл петербуржцев по <span class=error>буллитам</span> — 4:3 победная серия <span class=error>СКА</span> составляла девять матчей. Увеличить
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Основное время матча завершилось ничейным результатом — 3:3. Шайбы в составе СКА забросили Евгений Дадонов (3-я минута), Вадим Шипачев (18) и Антон Белов (23). Хозяева ответили точными бросками Федора Малыхина (13), Михаила Глухова (15) и Иржи Секача (54). Победный буллит забросил Малыхин.

«Ак Барс» прервал победную СКА в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ, которая составляла девять матчей.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 104 очка после 42 игр. «Ак Барс», в активе которого 87 очков, идет третьим на Востоке.

27.12.2016 19:00 Регулярный чемпионат
Ак Барс 4:3 ОТ СКА
(2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
Вратари
Гарипов Э. Коскинен М.
1-й период
00:19 Хлыстов Д.
Дадонов Е. 02:23
07:37 Мусин Д.
Дацюк П. 07:53
12:40 Малыхин Ф. (Обухов Д., Охтамаа А.)
14:36 Глухов М. (Захарчук С., Пайгин З.)
Шипачев В. (Гусев Н.) 17:44
2-й период
20:00 Чибисов А.
Шипачев В. (Херсли П., Белов Ант.) 22:23
28:12 Азеведо Дж.
Плотников С. 33:35
Широков С. 37:35
3-й период
42:47 Яруллин А.
53:59 Секач И.
Яковлев Е. 54:12
Овертайм
Белов Ант. 61:56
64:49 Чибисов А.
65:00 Малыхин Ф.
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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