«Ак Барс» прервал победную серию СКА в чемпионате КХЛ

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Основное время матча завершилось ничейным результатом — 3:3. Шайбы в составе СКА забросили Евгений Дадонов (3-я минута), Вадим Шипачев (18) и Антон Белов (23). Хозяева ответили точными бросками Федора Малыхина (13), Михаила Глухова (15) и Иржи Секача (54). Победный буллит забросил Малыхин.

«Ак Барс» прервал победную СКА в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ, которая составляла девять матчей.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 104 очка после 42 игр. «Ак Барс», в активе которого 87 очков, идет третьим на Востоке.