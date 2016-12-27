«Ак Барс» прервал победную серию СКА в чемпионате КХЛ
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/.
Санкт-петербургский СКА проиграл казанскому «Ак Барсу» по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Основное время матча завершилось ничейным результатом — 3:3. Шайбы в составе СКА забросили Евгений Дадонов (3-я минута), Вадим Шипачев (18) и Антон Белов (23). Хозяева ответили точными бросками Федора Малыхина (13), Михаила Глухова (15) и Иржи Секача (54). Победный буллит забросил Малыхин.
«Ак Барс» прервал победную СКА в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ, которая составляла девять матчей.
СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 104 очка после 42 игр. «Ак Барс», в активе которого 87 очков, идет третьим на Востоке.
Вратари
|Гарипов Э.
|Коскинен М.
|1-й период
|00:19
|Хлыстов Д.
|Дадонов Е.
|02:23
|07:37
|Мусин Д.
|Дацюк П.
|07:53
|12:40
|Малыхин Ф. (Обухов Д., Охтамаа А.)
|14:36
|Глухов М. (Захарчук С., Пайгин З.)
|Шипачев В. (Гусев Н.)
|17:44
|2-й период
|20:00
|Чибисов А.
|Шипачев В. (Херсли П., Белов Ант.)
|22:23
|28:12
|Азеведо Дж.
|Плотников С.
|33:35
|Широков С.
|37:35
|3-й период
|42:47
|Яруллин А.
|53:59
|Секач И.
|Яковлев Е.
|54:12
|Овертайм
|Белов Ант.
|61:56
|64:49
|Чибисов А.
|65:00
|Малыхин Ф.
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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