Дубль Огурцова помог «Нефтехимику» одолеть «Северсталь»
«Нефтехимик» на домашней площадке одолел «Северсталь», встреча завершилась со счётом 4:3.
В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Дмитрий Огурцов, оформивший дубль, Игорь Бортников и Рикард Йюнге. Голы «Северстали» на свой счёт записали Максим Трунёв, Даниил Вовченко и Юрий Трубачёв.
|27.12.2016 19:00
|Зрители 5500
|Регулярный чемпионат
|ЛД "Нефтехим Арена"
|Нефтехимик
|4:3
|Северсталь
|(2:1, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
|Андрей Назаров
|Александр Гулявцев
Вратари
|Андрей Кареев
|Якуб Коварж 58:23
|1-й период
|11:00
|Дмитрий Огурцов (И. Бортников, П. Порядин)
|14:38
|Игорь Бортников (120, И. Полыгалов)
|Максим Трунев (Д. Вовченко)
|19:35
|2-й период
|Даниил Вовченко (Н. Стасенко)
|21:12
|Александр Авцин
|25:24
|30:59
|Дмитрий Огурцов
|34:41
|Рихард Гюнге (А. Сергеев, Г. Столяров)
|3-й период
|Юрий Трубачев (Д. Вовченко)
|46:41
|51:09
|Дмитрий Огурцов
|53:21
|Дмитрий Огурцов (А. Сергеев, Г. Столяров)
|59:38
|Игорь Полыгалов
Статистика
|6
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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