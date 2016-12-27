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27 декабря 2016, 21:46 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дубль Огурцова помог «Нефтехимику» одолеть «Северсталь»

«Нефтехимик» на домашней площадке одолел «Северсталь», встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Дмитрий Огурцов, оформивший дубль, Игорь Бортников и Рикард Йюнге. Голы «Северстали» на свой счёт записали Максим Трунёв, Даниил Вовченко и Юрий Трубачёв.

27.12.2016 19:00 Зрители 5500 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Нефтехимик 4:3 Северсталь
(2:1, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
Андрей Назаров Александр Гулявцев
Вратари
Андрей Кареев Якуб Коварж 58:23
1-й период
11:00 Дмитрий Огурцов (И. Бортников, П. Порядин)
14:38 Игорь Бортников (120, И. Полыгалов)
Максим Трунев (Д. Вовченко) 19:35
2-й период
Даниил Вовченко (Н. Стасенко) 21:12
Александр Авцин 25:24
30:59 Дмитрий Огурцов
34:41 Рихард Гюнге (А. Сергеев, Г. Столяров)
3-й период
Юрий Трубачев (Д. Вовченко) 46:41
51:09 Дмитрий Огурцов
53:21 Дмитрий Огурцов (А. Сергеев, Г. Столяров)
59:38 Игорь Полыгалов
Статистика
6 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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Нефтехимик
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