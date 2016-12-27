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27 декабря 2016, 20:51 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Лада» победила «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» победила уфимский «Салават Юлаев» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команда из Тольятти победила со счетом 6:4. Увеличить
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Шайбы в составе победителей забросили Денис Зернов (4-я минута), Виктор Комаров (6), Василий Стрельцов (12, 14), Никита Филатов (36) и Максим Рыбин (42). У гостей отличились Игорь Григоренко (12), Дмитрий Мальцев (45), Энвер Лисин (48) и Дмитрий Макаров (48).

«Салават» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка после 44 игр. «Лада», в активе которой 52 очка, идет 12-й.

27.12.2016 18:00 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Лада 6:4 Салават Юлаев
(4:1, 1:0, 1:3)
Главные тренеры
Артис Аболс Игорь Захаркин
Вратари
Эдгар Масальскис Никлас Сведберг 13:53 (А. Гаврилов 13:53-56:40)
1-й период
03:43 Денис Зернов
05:36 Виктор Комаров (Н. Филатов)
Денис Паршин 10:09
Игорь Григоренко 11:08
11:59 Василий Стрельцов (А. Мокшанцев)
12:59 Владимир Маленьких
13:53 Василий Стрельцов (С. Бочаров)
2-й период
Константин Корнеев 23:26
24:36
Дмитрий I Макаров 31:30
Денис Куляш 35:21
36:00 Никита Филатов (Анд. Иванов, А. Шенфельд)
38:01 Георгий Белоусов
Максим Гончаров 39:42
3-й период
41:32 Максим Рыбин (Г. Белоусов)
Дмитрий Мальцев (С. Гареев) 44:03
45:46 Никита Филатов
Энвер Лисин (Е. Бодров) 47:01
Дмитрий I Макаров (К. Корнеев) 48:06
Денис Паршин 49:53
56:40 Ефим Гуркин
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Главный судья Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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