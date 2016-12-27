«Лада» победила «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» победила уфимский «Салават Юлаев» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы в составе победителей забросили Денис Зернов (4-я минута), Виктор Комаров (6), Василий Стрельцов (12, 14), Никита Филатов (36) и Максим Рыбин (42). У гостей отличились Игорь Григоренко (12), Дмитрий Мальцев (45), Энвер Лисин (48) и Дмитрий Макаров (48).
«Салават» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка после 44 игр. «Лада», в активе которой 52 очка, идет 12-й.
|27.12.2016 18:00
|Регулярный чемпионат
|ЛК "Лада Арена"
|Лада
|6:4
|Салават Юлаев
|(4:1, 1:0, 1:3)
Главные тренеры
|Артис Аболс
|Игорь Захаркин
Вратари
|Эдгар Масальскис
|Никлас Сведберг 13:53 (А. Гаврилов 13:53-56:40)
|1-й период
|03:43
|Денис Зернов
|05:36
|Виктор Комаров (Н. Филатов)
|Денис Паршин
|10:09
|Игорь Григоренко
|11:08
|11:59
|Василий Стрельцов (А. Мокшанцев)
|12:59
|Владимир Маленьких
|13:53
|Василий Стрельцов (С. Бочаров)
|2-й период
|Константин Корнеев
|23:26
|24:36
|Дмитрий I Макаров
|31:30
|Денис Куляш
|35:21
|36:00
|Никита Филатов (Анд. Иванов, А. Шенфельд)
|38:01
|Георгий Белоусов
|Максим Гончаров
|39:42
|3-й период
|41:32
|Максим Рыбин (Г. Белоусов)
|Дмитрий Мальцев (С. Гареев)
|44:03
|45:46
|Никита Филатов
|Энвер Лисин (Е. Бодров)
|47:01
|Дмитрий I Макаров (К. Корнеев)
|48:06
|Денис Паршин
|49:53
|56:40
|Ефим Гуркин
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
|Главный судья
|Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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