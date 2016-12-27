«Лада» победила «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

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Шайбы в составе победителей забросили Денис Зернов (4-я минута), Виктор Комаров (6), Василий Стрельцов (12, 14), Никита Филатов (36) и Максим Рыбин (42). У гостей отличились Игорь Григоренко (12), Дмитрий Мальцев (45), Энвер Лисин (48) и Дмитрий Макаров (48).

«Салават» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка после 44 игр. «Лада», в активе которой 52 очка, идет 12-й.