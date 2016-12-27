КХЛ оштрафовала защитника «Локомотива» Пашнина за фол против Кошелева

Принято решение оставить без изменений наложенное на Михаила Пашнина наказание по правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.