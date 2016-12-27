КХЛ оштрафовала защитника «Локомотива» Пашнина за фол против Кошелева
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча ЦСКА — «Локомотив», состоявшегося 26 декабря 2016 года. Защитник «Локомотива» Михаил Пашнин был удалён до конца матча за грубый фол против Семёна Кошелева.
Принято решение оставить без изменений наложенное на Михаила Пашнина наказание по правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
|26.12.2016 19:30
|Зрители 4000
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
|Дмитрий Квартальнов
|Алексей Кудашов
Вратари
|Виктор Фаст
|Александр Судницин
|1-й период
|Михаил Пашнин
|01:21
|Михаил Пашнин
|01:21
|04:25
|Вячеслав Основин
|06:57
|Владимир Жарков
|12:45
|Сергей Андронов
|18:35
|Андрей Ермаков
|2-й период
|Брэндон Козун
|28:24
|Артем Ильенко (А. Кадейкин, А. Локтионов)
|33:37
|Петри Контиола
|34:21
|36:24
|Андрей Ермаков (Б. Киселевич, К. Петров)
|Брэндон Козун (П. Контиола)
|37:44
|3-й период
|Андрей Локтионов
|42:22
|45:35
|Артем Сергеев
|52:02
|52:14
|Александр Попов
|56:38
|Максим Мамин (В. Основин, М. Науменков)
Серия буллитов - победный бросок
|А. Локтионов
Статистика
|12
|Штрафное время
|33
|5
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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