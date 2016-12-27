Хоккеист «Авангарда» Бурдасов выбыл на три недели из-за травмы
Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Антон Бурдасов выбыл на три недели
из-за травмы нижней части тела, сообщил агентству «Р-Спорт» президент сибирского клуба Владимир Шалаев.
Бурдасов не поехал с «Авангардом» на выезд в Астану. В нынешнем чемпионате КХЛ форвард провел 25 матчей, в которых набрал 19 очков (13 шайб + 6 передач).
«У Антона травма нижней части тела, к сожалению, как минимум три недели мы его в играх не увидим. Увы, в последнее время у нас появилось много травмированных. Зато Илья Зубов вернулся и сыграет в ближайшем матче», — сказал Шалаев по телефону.
«Авангард» сыграет в Астане с «Барысом» 28 декабря.
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