Хоккеист «Авангарда» Бурдасов выбыл на три недели из-за травмы

Бурдасов не поехал с «Авангардом» на выезд в Астану. В нынешнем чемпионате КХЛ форвард провел 25 матчей, в которых набрал 19 очков (13 шайб + 6 передач).

«У Антона травма нижней части тела, к сожалению, как минимум три недели мы его в играх не увидим. Увы, в последнее время у нас появилось много травмированных. Зато Илья Зубов вернулся и сыграет в ближайшем матче», — сказал Шалаев по телефону.

«Авангард» сыграет в Астане с «Барысом» 28 декабря.