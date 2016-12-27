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27 декабря 2016, 15:55 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Шляхтин: ХК «Лада» получит финансовую поддержку из бюджета Самарской области

ТОЛЬЯТТИ, 27 дек — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккейный клуб «Лада» получит финансовую поддержку из бюджета Самарской области в размере 270 млн рублей, заявил агентству «Р-Спорт» Дмитрий Шляхтин.

Комитет по бюджету парламента Самарской области на последнем заседании принял решение направить 517 млн рублей на поддержку спортивных клубов — ФК «Крылья Советов» и ХК «Лада». Эту сумму удалось высвободить за счет неосвоенных средств. Деньги пойдут на выплату зарплат и погашение обязательств по кредитам.

«Мы приняли такое решение, так как оба клуба переживают непростое время. “Лада” живет в долг, а бюджет “Крыльев Советов” урезан. Хоккейный клуб получит примерно 270 млн рублей. Это позволит “Ладе” решить все проблемы с задолженностями в этом сезоне», — заявил Шляхтин агентству «Р-Спорт» по телефону.

Ранее сообщалось что у «Лады» многомесячные долги по зарплате перед хоккеистами, которые удалось частично погасить в середине декабря за счет выделения 50 млн рублей из бюджета Самарской области.

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