Шляхтин: ХК «Лада» получит финансовую поддержку из бюджета Самарской области

Комитет по бюджету парламента Самарской области на последнем заседании принял решение направить 517 млн рублей на поддержку спортивных клубов — ФК «Крылья Советов» и ХК «Лада». Эту сумму удалось высвободить за счет неосвоенных средств. Деньги пойдут на выплату зарплат и погашение обязательств по кредитам.

«Мы приняли такое решение, так как оба клуба переживают непростое время. “Лада” живет в долг, а бюджет “Крыльев Советов” урезан. Хоккейный клуб получит примерно 270 млн рублей. Это позволит “Ладе” решить все проблемы с задолженностями в этом сезоне», — заявил Шляхтин агентству «Р-Спорт» по телефону.

Ранее сообщалось что у «Лады» многомесячные долги по зарплате перед хоккеистами, которые удалось частично погасить в середине декабря за счет выделения 50 млн рублей из бюджета Самарской области.