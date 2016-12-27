Брендэн Шиннимин: Приехал в «Барыс», чтобы построить своё будущее

— Брендэн, расскажите, как получили вызов в «Барыс»?

— Играл в высшей хоккейной лиге Швейцарии, но думал и искал другие варианты продолжения карьеры. Со мной вышли на связь из Астаны, предложили контракт. Это отличная возможность, хорошая команда, которая находится в зоне плей-офф КХЛ, большая честь быть её частью.



— Уже была возможность поговорить с тренерским штабом, какую роль они отводят вам в команде?

— Да, поговорили, задача — приносить пользу команде своими сильными качествами: скоростью, владением клюшкой, использовать свои сильные стороны, как преимущество, чтобы всё это давало результат в нападении. Такова моя манера игры, и практически всегда мне давали именно такие задания в других лигах, что ж пора попробовать себя и в КХЛ. Я готов к новому вызову.



— У нас в команде есть игроки из Канады, знакомы с кем-нибудь из них лично?

— Да, Баркер, Доус и Бойд — все мои земляки, живём в одном городе. Летом мы вместе тренируемся, катаемся на льду, знаю их давно. Также знаком с Кори Тривино по АХЛ. В общем, это здорово и очень мне поможет быстрее адаптироваться на новом месте.



— А вот когда вы все вместе летом тренировались, интересовались у ребят о КХЛ?

— Конечно, и все ребята только хорошего мнения и о лиге, и о «Барысе». Сказали, что здесь отличные условия для команды, никаких трудностей и проблем они не испытывают, а столица Казахстана — красивый, новый, современный город. Это, естественно, тоже повлияло на моё решение, когда мне поступило предложение из «Барыса». Сейчас, уже когда приехал в Астану, сам лично убедился и очень рад. Как раз то, чего мне хотелось.



— У вас в Северной Америке была возможность понаблюдать за матчами КХЛ?

— Хоть я и провел последние четыре сезона в клубах НХЛ и АХЛ, КХЛ меня интересовала, смотрел видео-обзоры игр, просматривал хоккеистов, которые там играют. Знаю, что это хорошая лига, которую можно назвать второй в мире, после НХЛ.



— Знаете, ваши земляки Дастин Бойд и Наджел Доус, когда переходили в КХЛ, не ожидали, что настолько здесь задержаться, а у вас какие планы?

— Конечно, хотелось бы быть частью этой команды, приносить столько же пользы, как эти ребята. Говорил и с Найджелом, и с Дастином. Они уже здесь лет шесть, и у них только хорошее мнение обо всём. Поэтому, почему бы и мне не попробовать также?!



— Знаете, имя Брэндон очень важное для болельщиков «Барыса», ваш тёзка Боченски пользуется большой популярностью в Астане, готовы стать таким же крутым?

— Брэндон — невероятный хоккеист, видел обзоры с его заброшенными шайбами, он постоянно в топе КХЛ. Очень надеюсь, что смогу играть на таком уровне, чтобы конкурировать с ним и стать таким же крутым хоккеистом.



— Когда в карьере хоккеиста происходят такие большие перемены, наверняка, они бросают себе определенный вызов, каков он у вас?

— Это хорошая возможность попробовать закрепиться в этой лиге и быть частью этой системы на долгое время — такова моя цель. Приехал в «Барыс», чтобы построить своё будущее.