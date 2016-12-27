Хоккеист ЦСКА Светлаков: Вызовы в сборную России приятны и придают уверенности

Сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала, который проходил с 15 по 18 декабря. Светлаков играл за национальную команду на всех этапах Евротура в текущем сезоне. На Кубке Карьяла в ноябре нападающий набрал 2 очка (1 гол + 1 пас), а на Кубке Первого канала в декабре отметился двумя результативными передачами. Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года дебютировал во взрослой сборной России в феврале в матчах Евротура против чехов.

«Не могу сказать, что доволен выступлением на Кубке Первого канала. Все ожидали от нас победы, но не получилось в первой игре со шведами, и в итоге не тот результат показали. Мы должны были выигрывать домашний турнир. Конечно, это приятно и придает мне, как и любому другому игроку, уверенности, что вызывают в сборную. Играть за свою страну, особенно на домашнем турнире, это большая честь», — сказал Светлаков.

«Я затрудняюсь ответить, связаны ли вызовы в сборную на все этапы Евротура с тем, что я, возможно, заслужил доверие (главного тренера сборной России Олега) Знарка. Честно, я не знаю, не могу ответить на этот вопрос», — отметил Светлаков.

Светлаков набрал 8 очков (2 гола и 6 результативных передач) в 28 матчах текущего сезона. Всего в КХЛ на счету 20-летнего нападающего 20 очков (9+11) в 66 матчах.