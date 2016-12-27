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27 декабря 2016, 13:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Плэтт заявил, что уважает СКА, но вернулся в ЦСКА исключительно ради Кубка Гагарина

Тема: Переходы КХЛ 2015/2016

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард ЦСКА Джефф Плэтт заявил агентству «Р-Спорт», что уважает СКА (Санкт-Петербург), но единственной целью его возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) является победа в Кубке Гагарина.

<em>МОСКВА 27 дек — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Форвард ЦСКА <span class=error>Джефф</span> <span class=error>Плэтт</span> заявил агентству Р-Спорт что уважает <span class=error>СКА</span> (Санкт-Петербург) но единственной целью его возвращения в Континентальную хоккейную лигу (<span class=error>КХЛ</span>) является победа в Кубке <span class=error>Гагарина</span>. Увеличить
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Плэтт 14 декабря подписал с ЦСКА контракт до конца сезона-2017/18, нападающий сборной Белоруссии начал сезон в шведском «Векше Лейкерс». 31-летний форвард выступал за армейцев в прошлом сезоне. В 67 матчах КХЛ (12 из них — в плей-офф) он забросил 27 шайб и отдал 18 голевых передач. ЦСКА в сезоне-2015/16 дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 3−4 в серии уступил магнитогорскому «Металлургу».

«Конечно, играя в Швеции, я следил за КХЛ, мне было интересно узнавать результаты. Реально ли снова выиграть Западную конференцию с таким СКА? Все мы уважаем их, но если бы мы не стремились к победе, то просто не играли бы в хоккей. Если мы сойдемся в плей-офф, то, поверьте, будем готовы. Я вернулся исключительно ради завоевания Кубка Гагарина, в прошлом сезоне мы остановились в шестидесяти минутах от победы. Надеюсь, что сможем сделать этот последний шаг теперь», — сказал Плэтт.

ЦСКА в понедельник в серии буллитов со счетом 2:3 уступил ярославскому «Локомотиву». «Конечно, хорошо, что мы хоть что-то выжали из этого матча, тем не менее, хорошей игры мы не показали. Слишком много было удалений, мы не создавали достаточно моментов. Единственное светлое пятно в матче — это игра нашего вратаря Виктора Фаста, он был великолепен», — отметил Плэтт.

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