Плэтт заявил, что уважает СКА, но вернулся в ЦСКА исключительно ради Кубка Гагарина

Плэтт 14 декабря подписал с ЦСКА контракт до конца сезона-2017/18, нападающий сборной Белоруссии начал сезон в шведском «Векше Лейкерс». 31-летний форвард выступал за армейцев в прошлом сезоне. В 67 матчах КХЛ (12 из них — в плей-офф) он забросил 27 шайб и отдал 18 голевых передач. ЦСКА в сезоне-2015/16 дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 3−4 в серии уступил магнитогорскому «Металлургу».

«Конечно, играя в Швеции, я следил за КХЛ, мне было интересно узнавать результаты. Реально ли снова выиграть Западную конференцию с таким СКА? Все мы уважаем их, но если бы мы не стремились к победе, то просто не играли бы в хоккей. Если мы сойдемся в плей-офф, то, поверьте, будем готовы. Я вернулся исключительно ради завоевания Кубка Гагарина, в прошлом сезоне мы остановились в шестидесяти минутах от победы. Надеюсь, что сможем сделать этот последний шаг теперь», — сказал Плэтт.