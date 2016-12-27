Плэтт заявил, что уважает СКА, но вернулся в ЦСКА исключительно ради Кубка Гагарина
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард ЦСКА Джефф Плэтт заявил агентству «Р-Спорт», что уважает СКА (Санкт-Петербург), но единственной целью его возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) является победа в Кубке Гагарина.
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Плэтт 14 декабря подписал с ЦСКА контракт до конца сезона-2017/18, нападающий сборной Белоруссии начал сезон в шведском «Векше Лейкерс». 31-летний форвард выступал за армейцев в прошлом сезоне. В 67 матчах КХЛ (12 из них — в плей-офф) он забросил 27 шайб и отдал 18 голевых передач. ЦСКА в сезоне-2015/16 дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 3−4 в серии уступил магнитогорскому «Металлургу».
«Конечно, играя в Швеции, я следил за КХЛ, мне было интересно узнавать результаты. Реально ли снова выиграть Западную конференцию с таким СКА? Все мы уважаем их, но если бы мы не стремились к победе, то просто не играли бы в хоккей. Если мы сойдемся в
ЦСКА в понедельник в серии буллитов со счетом 2:3 уступил ярославскому «Локомотиву». «Конечно, хорошо, что мы хоть
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