Губернатор Челябинской области поздравил «Трактор» с днём основания

«Вот уже 69 лет имя легендарной команды ассоциируется во всём мире с Россией и Челябинской областью. “Трактор” стал олицетворением южноуральской мощи, воплотил в спорте лучшие черты нашего характера: железную волю к победе, неутомимое трудолюбие, поддержку и взаимопомощь. В этот памятный день мы благодарим всех тех, кто создавал команду, кто блестящей игрой прославлял Челябинск. Имена ветеранов клуба навсегда запечатлены в наших сердцах. Этот сезон “Трактор” начал уверенно, с хорошим боевым настроем. Пусть и следующий, юбилейный год станет для клуба победным! Вперед, “Трактор!” Вперед, Челябинск!» — говорится в поздравлении Дубровского на официальном сайте губернатора.



27 декабря 1947 года по инициативе директора Челябинского тракторного завода Исаака Зальцмана была открыта первая в Челябинске и на Южном Урале спортивная секция по хоккею с шайбой/основана команда по канадскому хоккею (до 1953 года — «Дзержинец», с 1953 года — «Авангард», с 1958 года по настоящее время — «Трактор»). Свой первый в истории матч «Трактор» провёл 1 января 1948 года. В турнире второй группы чемпионата СССР команда сыграла с горьковским «Торпедо» на домашнем стадионе «Дзержинец».