Лига выбрала Чичу, Войнова, Кагарлицкого, Зарипова и Доуса на Матч звезд КХЛ
Департамент проведения соревнований КХЛ выбрал игроков на Матч звезд. Об этом сообщает
пресс-служба лиги. Мероприятие состоится 22 января в Уфе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В состав команды дивизиона Боброва вошли Вячеслав Войнов (СКА), Джонатан Чичу («Слован») и Франсис Паре («Медвещак»). В команде дивизиона Тарасова — Оскар Фантенберг («Сочи»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») и Владимир Галузин («Торпедо»); дивизиона Харламова — Никита Филатов («Лада»), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба — «Металлург» Мг); дивизиона Чернышева — Ян Коларж («Амур»), Найджел Доус («Барыс») и Чед Рау («Куньлунь»).
Ранее 12 игроков на Матч звезд выбрали представители СМИ, еще 16 — болельщики. Кроме того, в состав попадут четыре лучших игрока с Кубка вызова МХЛ, который состоится 15 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter