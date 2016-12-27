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27 декабря 2016, 12:37 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Лига выбрала Чичу, Войнова, Кагарлицкого, Зарипова и Доуса на Матч звезд КХЛ

Департамент проведения соревнований КХЛ выбрал игроков на Матч звезд. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Мероприятие состоится 22 января в Уфе.

Департамент проведения соревнований <span class=error>КХЛ</span> выбрал игроков на Матч звезд. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> лиги. Мероприятие состоится 22 января в Уфе. Увеличить
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В состав команды дивизиона Боброва вошли Вячеслав Войнов (СКА), Джонатан Чичу («Слован») и Франсис Паре («Медвещак»). В команде дивизиона Тарасова — Оскар Фантенберг («Сочи»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») и Владимир Галузин («Торпедо»); дивизиона Харламова — Никита Филатов («Лада»), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба — «Металлург» Мг); дивизиона Чернышева — Ян Коларж («Амур»), Найджел Доус («Барыс») и Чед Рау («Куньлунь»).

Ранее 12 игроков на Матч звезд выбрали представители СМИ, еще 16 — болельщики. Кроме того, в состав попадут четыре лучших игрока с Кубка вызова МХЛ, который состоится 15 января.

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