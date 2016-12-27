Лига выбрала Чичу, Войнова, Кагарлицкого, Зарипова и Доуса на Матч звезд КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В состав команды дивизиона Боброва вошли Вячеслав Войнов (СКА), Джонатан Чичу («Слован») и Франсис Паре («Медвещак»). В команде дивизиона Тарасова — Оскар Фантенберг («Сочи»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») и Владимир Галузин («Торпедо»); дивизиона Харламова — Никита Филатов («Лада»), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба — «Металлург» Мг); дивизиона Чернышева — Ян Коларж («Амур»), Найджел Доус («Барыс») и Чед Рау («Куньлунь»).

Ранее 12 игроков на Матч звезд выбрали представители СМИ, еще 16 — болельщики. Кроме того, в состав попадут четыре лучших игрока с Кубка вызова МХЛ, который состоится 15 января.