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27 декабря 2016, 12:23 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Доус выбран КХЛ на Матч звезд

Департамент проведения соревнований КХЛ определил игроков, которые примут участие в Матче Звезд 2017 в Уфе.

Департамент проведения соревнований <span class=error>КХЛ</span> определил игроков которые примут участие в Матче Звезд 2017 в Уфе. Увеличить
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Дивизион Боброва: Вячеслав Войнов (СКА), Джонатан Чичу («Слован»), Франсис Паре («Медвешчак»)

Дивизион Тарасова: Оскар Фантенберг (ХК «Сочи»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Владимир Галузин («Торпедо»)

Дивизион Харламова: Никита Филатов («Лада»), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба — «Металлург» Мг)

Дивизион Чернышева: Ян Коларж («Амур»), Найджел Доус («Барыс»), Чад Ро («Куньлунь Ред Стар»)

Составы звездных сборных четырех дивизионов будут дополнительно укомплектованы четырьмя лучшими игроками Кубка Вызова МХЛ, который состоится 15 января в рамках Недели Звезд Хоккея в Уфе.

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