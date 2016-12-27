КХЛ определила еще 12 хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд-2017 в Уфе

Неделя звезд хоккея, в рамках которой состоится Матч звезд КХЛ, пройдет в Уфе с 15 по 22 января 2017 года.

Ранее болельщики и журналисты выбрали в общей сложности 28 хоккеистов на Матч звезд от четырех дивизионов. Представители СМИ выбрали 12 игроков (по одному представителю каждого амплуа в каждом дивизионе), представляющих 9 различных клубов КХЛ, а болельщики — по одному защитнику и три нападающих в команду каждого из четырех дивизионов.

После голосования болельщиков и журналистов КХЛ сделала свой выбор:

дивизион Боброва: Вячеслав Войнов (СКА), Джонатан Чичу («Слован»), Франсис Паре («Медвешчак»);.

дивизион Тарасова: Оскар Фантенберг («Сочи»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Владимир Галузин («Торпедо»);.

дивизион Харламова: Никита Филатов («Лада»), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба — «Металлург» Магнитогорск);.

дивизион Чернышева: Ян Коларж («Амур»), Найджел Доус («Барыс»), Чед Рау («Куньлунь»).

Составы сборных четырех дивизионов будут дополнительно укомплектованы четырьмя лучшими игроками Кубка Вызова МХЛ, который пройдет 15 января в рамках Недели звезд хоккея в Уфе.