«Барыс» опроверг информацию о сроках восстановления Старченко
Хоккейный клуб «Барыс» сообщает, что появившаяся в ряде СМИ информация о том, что нападающий Роман Старченко якобы помещён в список травмированных до октября 2017 года, не соответствует действительности.
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При создании исходной новости была допущена опечатка. На самом деле, ожидаемый срок восстановления форварда —
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