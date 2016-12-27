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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28268809/
27 декабря 2016, 10:37 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Барыс» опроверг информацию о сроках восстановления Старченко

Хоккейный клуб «Барыс» сообщает, что появившаяся в ряде СМИ информация о том, что нападающий Роман Старченко якобы помещён в список травмированных до октября 2017 года, не соответствует действительности.

Хоккейный клуб <span class=error>Барыс</span> сообщает что появившаяся в ряде СМИ информация о том что нападающий Роман <span class=error>Старченко</span> якобы помещён в список травмированных до октября 2017 года не соответствует действительности. Увеличить
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При создании исходной новости была допущена опечатка. На самом деле, ожидаемый срок восстановления форварда — 20.01.2017.

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