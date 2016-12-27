«Ак Барс» не справится со СКА, «Салават» разберётся с «Ладой»
Матч в Казани не дотянет по накалу до августовского, «Салават» не без труда обыграет тольяттинцев, а «Йокерит» переиграет Ригу ещё крупнее.
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Первая игра дня на Востоке практически не имеет никакой турнирной ценности. «Лада», отстающая от «Адмирала» уже на 12 очков, потеряла все шансы на выход в
Уфимцы же, находясь на пятой строчке, могут подняться выше лишь на одну позицию, ведь отставание от «Авангарда» в дивизионе Чернышова составляет уже колоссальные 15 очков, от «Ак Барса» — существенные 13, поэтому борьба у «Салавата» может развернуться разве что с «Трактором». Последняя домашняя победа «Лады» датирована лишь 1 декабря, после чего клуб неизменно уступал, причём только с разницей в одну шайбу. Уфа в декабре тоже не блещет, как дома, так и в гостях, однако на данный момент всё же выглядит предпочтительнее.
Наш прогноз: «Салават Юлаев» победит с разницей не более чем в две шайбы.
Августовский матч между этими командами точно войдёт в список лучших встреч,
Наш прогноз: победа СКА в основное время.
Матч между нижнекамцами и череповчанами входит в число тех, которыми чемпионат начинает изобиловать ближе к концу год и всё последующее время до конца «регулярки». «Нефтехимик», так отчаянно боровшийся за
Наш прогноз: хозяева не дадут набрать «Северстали» ни одного очка
По воле календаря финнам и латвийцам предстоит встретиться дважды за два дня. Вчерашняя встреча вчистую была выиграна хозяевами за счёт двух простых компонентов: броски и вбрасывания, во всем остальном рижане не уступали. Впрочем, не покидало ощущение, что и сам «Йокерит» играет далеко не на пределе своих возможностей, а потому в этой встрече стоит ожидать более агрессивной игры от хозяев льда. И если финны прибавят, то «Динамо» наверняка «поплывёт».
Наш прогноз: «Йокерит» обыграет рижан с разгромным счётом.
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