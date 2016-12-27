«Ак Барс» не справится со СКА, «Салават» разберётся с «Ладой»

Первая игра дня на Востоке практически не имеет никакой турнирной ценности. «Лада», отстающая от «Адмирала» уже на 12 очков, потеряла все шансы на выход в плей-офф.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 19, 27.12.2016, 18:00 -:- Лада Салават Юлаев

Уфимцы же, находясь на пятой строчке, могут подняться выше лишь на одну позицию, ведь отставание от «Авангарда» в дивизионе Чернышова составляет уже колоссальные 15 очков, от «Ак Барса» — существенные 13, поэтому борьба у «Салавата» может развернуться разве что с «Трактором». Последняя домашняя победа «Лады» датирована лишь 1 декабря, после чего клуб неизменно уступал, причём только с разницей в одну шайбу. Уфа в декабре тоже не блещет, как дома, так и в гостях, однако на данный момент всё же выглядит предпочтительнее.



Наш прогноз: «Салават Юлаев» победит с разницей не более чем в две шайбы.



Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 19, 27.12.2016, 19:00 -:- Ак Барс СКА

Августовский матч между этими командами точно войдёт в список лучших встреч, когда-либо сыгранных под эгидой КХЛ. Сумасшедшая интрига, где казанцы забросили четыре шайбы за четыре минуты и умудрились довести дело до овертайма, ведя 1:5. Тогда героем Санкт-Петербурга стал Павел Дацюк, забросивший в концовке матча дважды при пустых воротах СКА. И хотя победа тогда и досталась «Ак Барсу», с той игры изменилось многое. СКА сметает всех на своём пути, «Ак Барсу» же ничего не стоит уступить ничем не мотивированной Риге или потерять очки со «Спартаком». Да, в Казани нас безусловно ждёт хоккей самого высокого уровня, однако повторить ещё один такой триллер команды, скорее всего, не смогут.



Наш прогноз: победа СКА в основное время.



Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 19, 27.12.2016, 19:00 -:- Нефтехимик Северсталь

Матч между нижнекамцами и череповчанами входит в число тех, которыми чемпионат начинает изобиловать ближе к концу год и всё последующее время до конца «регулярки». «Нефтехимик», так отчаянно боровшийся за плей-офф и даже проведший сильную середину ноября, полностью провалил декабрь, уступив в шести из девяти матчей. Отставание от «Трактора» в дивизионе Харламова насчитывает уже 20 очков, и в этом плане шансов попасть в заветную восьмёрку больше у «Северстали», которая тоже самоустранилась после серии из 10 поражений подряд. Очевидно, что вести игру будут хозяева, владея преимуществом в контроле шайбы и движении. Предыдущая встреча этих команд в сезоне завершилась гостевой победой нижнекамцев — 2:0.



Наш прогноз: хозяева не дадут набрать «Северстали» ни одного очка



Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 19, 27.12.2016, 19:30 -:- Йокерит Динамо Р

По воле календаря финнам и латвийцам предстоит встретиться дважды за два дня. Вчерашняя встреча вчистую была выиграна хозяевами за счёт двух простых компонентов: броски и вбрасывания, во всем остальном рижане не уступали. Впрочем, не покидало ощущение, что и сам «Йокерит» играет далеко не на пределе своих возможностей, а потому в этой встрече стоит ожидать более агрессивной игры от хозяев льда. И если финны прибавят, то «Динамо» наверняка «поплывёт».



Наш прогноз: «Йокерит» обыграет рижан с разгромным счётом.