Нижегородское «Торпедо» обыграло московский «Витязь» 26 декабря
Как говорится на сайте клуба, игра состоялась 26 декабря в Нижнем Новгороде.
«Торпедо» (Нижегородская обл.) — «Витязь» (Московская обл.) — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).
Судьи: В. Бирин (Москва), А. Сергеев (Жуковский); Г. Лазарев (Пермь), С. Шелянин (Москва).
«Торпедо»: Бирюков; Аляев — Егоршев, Фролов — Сёмин — Макмиллан; Желдаков — Осипов, Кицын — Галузин — Потапов; Шуленин — Лофквист, Норман — Грачёв — Эштон; Родионычев, Жердев — Рассказов — Мозер, Кулёмин.
Голы: 0:1 — Хорак (Копейкин, Ержабек) — 26:29 (бол.), 1:1 — Сёмин (Макмиллан) — 25:55, 2:1 — Жердев — 26:03, 2:2 — Хорак — 26:53, 3:2 — Норман.
(Шуленин, Грачёв) — 56:02.
Штраф: 4 (Мозер, Макмиллан — по 2) — 8.
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