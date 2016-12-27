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27 декабря 2016, 8:15 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Форвард «Барыса» Роман Старченко из-за травмы пропустит остаток сезона

Нападающий астанинского «Барыса» Роман Старченко пропустит как минимум остаток сезона в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На счету игрока 20 очков в 41 матче регулярки КХЛ. Увеличить
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Согласно данным официального сайта КХЛ, Старченко переведен в список травмированных по 20 октября 2017 года. Причины и степень повреждений хоккеиста пока неизвестны.

Последний раз Старченко выходил на лед в гостевом матче с владивостокским «Адмиралом» (4:1), состоявшимся 21 декабря. В той встрече он провел на льду больше девяти минут и отметился заброшенной шайбой.

После этого форвард «Барыса» пропустил две домашние игры с челябинским «Трактором» (3:4) и магнитогорским «Металлургом» (5:3).

Все в текущем сезоне КХЛ Старченко сыграл в 41 матче, в которых набрал 20 (11 голов + 9 передач) очков.

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