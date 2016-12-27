Дальневосточное дерби едва не закончилось массовой дракой

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Хоккейный поединок между «Адмиралом» и «Амуром», прошедший 26 декабря во Владивостоке, едва не закончился массовой дракой. Как сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на сайт «Советский спорт», самое активное участие в ней принял голкипер хабаровчан Юха Метсола.

До конца поединка оставалось всего 19 секунд, когда игроки перешли от хоккея к рукопашной. Момент действительно был напряженный. Три минуты назад гости забросили шайбу и вышли вперед — 3:2 — в этом очень упорном матче. «Адмирал» с этим, естественно, не смирился. За 94 секунды до сирены заменил своего голкипера Игоря Бобкова на шестого полевого игрока и начал долбить ворота «Амура» бросками с разных флангов и дистанций. Метсола сражался на смерть. Но и «моряки» шли в последнюю атаку напролом.

В одной из атак вратарь «Амура» накрыл шайбу сверху, а форвард хозяев Джеймс Райт не сдержал своего атакующего порыва и врезал ему клюшкой по рукам. Райта тут же уволок за ворота нападающий «Амура» Вячеслав Литовченко. Так атаковать вратаря безнаказанно никто не позволит. Инцидент на этом мог быть исчерпан.

Однако Метсола не собирался спускать обиду. Вылетев из ворот, финн рванул к Райту. И не успел никто из игроков «Адмирала» крикнуть своему товарищу «Палундра!», что как известно на языке моряков означает «берегись сверху», как на голову форварда с размаху опустилась тяжелая вратарская длань.

После этого возле ворот «Амура» возникла настоящая свалка. Но судьи ограничились всего шестью минутами штрафа. Четыре получил схлопотавший по голове Райт. И две — Метсола.

Строго говоря, вратарь «Амура» мог получить и побольше — как зачинщик драки. Поскольку он ринулся в бой третьим и этим спровоцировал массовую потасовку. Правда, при это Юха ударил канадца левой. И это надо ценить! Потому, что левой у него удар послабже. Ведь на ней одета всего лишь вратарская «ловушка». Тогда как правая рука вооружена увесистым «блином». И вот если им в голову заехать — мало точно никому не покажется.

В итоге «Амур» победу удержал.

Статистика.

Адмирал — Амур — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2).

Голы: Райт (Гавриленко), 7:59 (1:0). Крысанов (Руденков), 14:34 (1:1). Крысанов (Ли, Ушенин В.), 49:04 (1:2). Саюстов (Бартулис), 55:29 (2:2). Руденков (Крысанов, Лютов), 56:26 (2:3).