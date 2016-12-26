Поквитались и в Москве

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К среде ЦСКА готовит обширную праздничную программу. В честь 70-летия отечественного хоккея и клуба, самого титулованного в Европе. Соперником армейцев станут земляки-динамовцы. «Локомотив», участника ретро ретро-матчей «Динамо» и «Спартака», решили этой почетной миссией не обременять.

БЕЗ НИЧУШКИНА, СОРОКИНА, МУРЫГИНА

В воскресенье в полночь захлопнулось трансферное окно в КХЛ. Армейцы, не снимавшие максимальной задачи — завоевать Кубок Гагарина, усилились скромно. Больше раздавали игроков.

Однако возвращение Джеффа Плэтта, одного из героев прошлого сезона, — событие знаковое. Летом главный менеджер клуба (с недавнего времени — по селекции) Сергей Федоров сделал ему «лукративное предложение», но канадец с белорусским паспортом его отклонил. Хотя мог стать самым высокооплачиваемым легионером команды.

Плэтт вернулся в середине декабря на менее нарядных условиях и сходу начал штамповать шайбы. В первых своих матчах, в Тольятти и Нижнекамске, забил по голу.

Другой легионер из лидирующей группы ЦСКА Стефан Да Коста в октябре прооперирован в Германии и уже мелькает в домашней раздевалке красно-синих. По медицинским показаниям он может приступить к профессиональным тренировкам через 12 недель, а это конец февраля — начало марта, к тому времени плей-офф уже начнется.

Однако в ЦСКА ждут его возвращения раньше срока. Да и вообще есть мнение, что с операцией французу можно было повременить, ограничившись консервативным лечением.

По-прежнему в лазарете словенец Ян Муршак, а получившего повреждение в Тольятти Валерия Ничушкина тренеры решили поберечь для более важных событий. Заболел и вратарь Илья Сорокин, пропустивший от «Лады» четыре шайбы, все — в меньшинстве.

Его сменщик Виктор Фаст не лыком шит, ударно провел Кубок Первого канала, где в очной дуэли взял верх над своим одноклубником. Да и в Нижнекамске капитулировал всего единожды.

Чтобы уравнять шансы главный тренер железнодорожников Алексей Кудашов доверил ворота не рекордсмену лиги по сухарям Алексею Мурыгину, а Александру Судницину, остановившему в Нижнем Новгороде автозаводцев в прошлую субботу.

Впервые в ярославской форме вышел новичок «Локомотива» Дмитрий Лугин, начинавший сезон в «Адмирале».

РАЗ РАСКОЛ, ДВА РАСКОЛ

Матчу предшествовала минута молчание в память о погибших в авиакатсрофе под Адлером. На медиакубе запустили песню ансамбля Александрова. Многие в зале прослезились.

Едва смолкли последние аккорды, как защитник Михаил Пашнин, несколько лет назад примерявший форму ЦСКА, жестко встретил в голову нападающего Семена Кошелева и отправился со своей жертвой в раздевалку. На лед вернулся один армеец.

— Раскалывал, раскалываю, буду раскалывать, — всплыли в памяти слова железнодорожника на обвинения в пристрастии к силовой борьбе.

— Я перенастроился, — объяснил в перерыве автору этой заметки Пашин свое удаление. — Ведь встречаемся не просто с лидером, а с одним из самых неудобных для себя соперников. Но не надо из меня лепить хулигана — это первое мое удаление до конца игры.

Но кто ответит око за око? Ведь главный армейский устрашитель Григорий Панин мотает четырехматчевый срок (и не первый!) за то, что расколол в Нижнекамске Константина Макарова. Эту миссию взял на себя Владимир Жарков, когда игравший в «Нью-Джерси». Экс-дьявол безжалостно бросил на борт технаря Даниила Апалькова, но получил всего две минуты штрафа.

РОКОВАЯ ЛОТЕРЕЯ

К счастью, Апальков быстро пришел в себя и вскоре выскочил один на один с Фастом, но переиграть вратаря не сумел. А во втором периоде выручать в похожей ситуации пришлось Судницину, когда к его владениям выскочил Вячеслав Основин.

В хитросплетении удалений чуть опаснее выглядели гости. Несколько раз железнодорожники ловили хозяев на контратаках. Впрочем, нули на табло продержались больше половины матча. Пока молодой железнодорожник Артём Ильенко на пятачке не «доел» эпизод.

Правда, вскоре новичок красно-синих Андрей Ермаков щелчком — бросок сильным не получился — реализовал численное преимущество. Гостей эта неудачи из колеи не выбила: Петри Контиола из-за ворот выложил шайбу на пятачок, где проворнее защитника Александра Кутузова оказался опытный Брэндон Козун.

Казалось, ярославцы уберегут победный счет. Обедню им испортил, а зрителям подарил овертайм «три на три», первый на Ленинградке, Максим Мамин в содружестве с его коварством рикошетом. И если бы Плэтт бросил бы похитрее, выкатившись с партнером против одинокого защитника….

А буллитная лотерея — не стихия ЦСКА. Стоит ли удивляться тому, что обе попытки гости реализовали, а хозяева — ни одной.