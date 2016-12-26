«Витязю» спасибо. Игра была красивая, динамичная. Во втором и третьем периодах ребята играли так, как должны были играть в последнее время. Сегодня отошли от своего стиля по каким-то причинам, переговорили с ребятами и выдали тот хоккей, который хотим видеть, тот хоккей, в который играем четвёртый год. Хотелось бы забить сегодня хотя бы голик в большинстве во втором периоде, чтобы команде было полегче. Но показали хорошую игру: нацеленность, агрессия — всё это присутствовало в нашем хоккее. И гол в третьем периоде — это те голы, которые мы хотим забивать. Это наш хоккей, и мы хотим за это цепляться. Спасибо ребятам, что услышали. Полустоячий пас — совершенно не наша игра, в которую мы играем в последнее время.



Нам всё больше и больше кажется, что Лёха Потапов играет более эффективно и агрессивно на позиции защитника. Здорово, что у нас есть такая опция. Но это не значит, что он будет всё время играть в обороне. Мы произвели данный шаг для поддержания темпа игры в начале атаки. У нас по-прежнему много брака в первом и последнем пасе. Мы хотели слишком много играть с шайбой, в короткий пас, и когда игра с шайбой не идёт, то нам следует упростить игру. Сегодня мы её упростили, что и помогло нам победить.

Болельщиков поздравляю с наступающими праздниками. Мы были должны были порадовать болельщиков перед праздниками, несмотря на то что соперник сегодня был очень тяжёлый. Всех поздравляю и всем спасибо за поддержку, — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.