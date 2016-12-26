Скудра: Гол в третьем периоде — это хоккей «Торпедо», за который надо цепляться
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги победного матча с «Витязем» (3:2).
«Витязю» спасибо. Игра была красивая, динамичная. Во втором и третьем периодах ребята играли так, как должны были играть в последнее время. Сегодня отошли от своего стиля по
Нам всё больше и больше кажется, что Лёха Потапов играет более эффективно и агрессивно на позиции защитника. Здорово, что у нас есть такая опция. Но это не значит, что он будет всё время играть в обороне. Мы произвели данный шаг для поддержания темпа игры в начале атаки. У нас
Болельщиков поздравляю с наступающими праздниками. Мы были должны были порадовать болельщиков перед праздниками, несмотря на то что соперник сегодня был очень тяжёлый. Всех поздравляю и всем спасибо за поддержку, — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.
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