Квартальнов: ЦСКА в состоянии ломать такие игры, но сегодня этого не нашлось
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом», в котором его команда проиграла по буллитам со счётом 2:3, а также присоединился к словам соболезнования Алексея Кудашова по поводу недавней авиакатастрофы самолёта Ту-154 в небе над Чёрным морем.
«Присоединюсь к Алексею, это очень печально. Победа “Локомотива” заслуженна. Хотели сыграть совершенно
Овертайм “три на три” мне понравился. Сорокин болеет. Попов и многие другие должны были получше сыграть. Но мы этого от команды ждали. Попов у нас самый опытный, возрастной мальчишка. Муршак готов. С “Динамо” он играть не будет, но он выйдет после Нового года. Ничушкин тоже выйдет в новом году. Да Коста тоже выйдет в следующем году. Когда — не знаю. У него операция была. Он тренируется», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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