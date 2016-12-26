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26 декабря 2016, 22:51 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» победил ЦСКА по буллитам в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским ЦСКА по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах крушения самолета Ту-154 министерства обороны. Увеличить
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Шайбы в составе победителей забросили Артем Ильенко (34-я минута) и Брэндон Козун (38). Хозяева ответили точными бросками Андрея Ермакова (37) и Максима Мамина (57). Победный буллит забросил Козун.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах крушения самолета Ту-154 министерства обороны. Во время минуты молчания на видеокубе демонстрировались изображения ансамбля имени Александрова под его песню «Александровцы». Встреча проходила без традиционного музыкального сопровождения во время пауз.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 97 очков после 44 игр. «Локомотив», в активе которого 76 очков, идет четвертым.

В следующем матче 29 декабря «Локомотив» сыграет в гостях против санкт-петербургского СКА. Днем ранее ЦСКА примет московское «Динамо».

26.12.2016 19:30 Зрители 4000 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 2:3 Б Локомотив
(0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Алексей Кудашов
Вратари
Виктор Фаст Александр Судницин
1-й период
Михаил Пашнин 01:21
Михаил Пашнин 01:21
04:25 Вячеслав Основин
06:57 Владимир Жарков
12:45 Сергей Андронов
18:35 Андрей Ермаков
2-й период
Брэндон Козун 28:24
Артем Ильенко (А. Кадейкин, А. Локтионов) 33:37
Петри Контиола 34:21
36:24 Андрей Ермаков (Б. Киселевич, К. Петров)
Брэндон Козун (П. Контиола) 37:44
3-й период
Андрей Локтионов 42:22
45:35 Артем Сергеев
52:02
52:14 Александр Попов
56:38 Максим Мамин (В. Основин, М. Науменков)
Серия буллитов - победный бросок
А. Локтионов
Статистика
12 Штрафное время 33
5 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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