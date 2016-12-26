«Спартак», зачем эти понты?! Невероятный камбэк москвичей в матче со «Слованом»

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На прошлой неделе, после тяжелой победы «Спартака» над более мощным «Локомотивом» я разговаривал о шансах на плей-офф с форвардом московского клуба Артемом Ворониным. И нападающий тогда не стал разбрасываться обещаниями, а ответил очень честно:

— Отдельной победы мало! Надо цепляться за такую игру и тянуть серию. А если мы после громкого успеха тут же проигрываем — какой нам смысл попадать в плей-офф? Чтоб тут же вылететь в первом раунде?

Это действительно самая главная проблема «Спартака». Настолько очевидная, что уже и игрокам глаза режет. У «гладиаторов» совершенно нет стабильности.

И что хуже всего — настраиваясь на знакового соперника, он тут же теряет очки в поединках с прямыми конкурентами за попадание в Кубковую восьмерку и аутсайдерами.

Вот оглянитесь хотя бы на декабрьские матчи. Все игроки «Спартака» прекрасно понимают, по крайней мере на словах, что для них плей-офф уже идет. Что каждое добытое очко на счету.

Красно-белые в декабре показали класс в матчах с «Ак Барсом», «Локомотивом», «Нефтехимиком»….

Кажется, вот она — уверенность!

Но в том же декабре «Спартак» потерпел два поражения от «Лады». В этом сезоне красно-белые проиграли дважды «Витязю» и «Йокериту». Уступил ХК Сочи….

Пять поражений в матчах с прямыми соперниками за плей-офф в Западной конференции. И пока ни одной победы.

А если при этом еще и аутсайдерам сливать матчи, то лучше о кубковом раунде вообще разговоры прекратить. Уже сейчас. В поединке со «Слованом» спартаковцы словно очнулись уже при счете 0:4. Причем все четыре гола в их ворота были подарками сопернику. Иначе не скажешь. Оборона москвичей в эти моменты не просто пасовала. Словно рассыпалась в прах. А ведь игрокам «Слована» в этом сезоне вообще уже ничего не нужно, кроме возмещения долгов по зарплате….

И только при счете 4:0 в пользу словаков вдруг наступил переворот. В третьем периоде на площадку вышел словно другой «Спартак». И за 15 минут «гладиаторы» смогли отквитать четыре шайбы, переведя игру в овертайм.

Есть такое грубоватое выражение — «дешевые понты». И пока вот это единственное, на что способен некогда именитый «Спартак» после своего возрождения в КХЛ.

Вот взять и героически вытянуть матч с аутсайдером. И вроде молодцы. Но очки-то потеряны! В матчах, где победу железно надо было брать.

Или попылить в отдельных поединках с «Ак Барсом», «Локомотивом», «Торпедо», Минском… Это из той же серии.

С точки зрения постановки и интриги, матч «Спартака» со «Слованом» получился прекрасным. Тут спору нет. Беда в том, что у красно-белых нет сейчас права на эти инфарктные камбэки и «спецэффекты».

Иначе главное блюдо сезона — Кубок Гагарина — пронесут мимо.

В сегодняшний вечер параллельно со «Спартаком» играли свои матчи «Йокерит» и «Витязь».

Финны уверенно взяли три очка в схватке с рижанами. А вот подмосковная команда выдала какой-то безумные фейерверк в начале второго периода, когда в течении 84 секунд шайба четыре раза побывала в воротах, а на табло зажглось 2:2.

Причем, «Витязь» пропустил голы в свои ворота с интервалом в 8 секунд и в итоге уступил — 3:2.

Теперь у «Йокерита» 69 очков, у «Витязя» — 66. У «Спартака» — 57.

Учитывая, что на пути красно-белых в плей-офф находится еще и занимающий сейчас девятое место в Западной конференции ХК Сочи, шансы на плей-офф у «гладиаторов» и так, мягко говоря, не велики.

А если еще и аутсайдерам дарить очки — их просто нет.