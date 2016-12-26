«Спартак», зачем эти понты?! Невероятный камбэк москвичей в матче со «Слованом»
Красно-белые выдали умопомрачительную концовку, отыграв четыре шайбы в Братиславе. Но все равно уступили по буллитам — 5:4.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На прошлой неделе, после тяжелой победы «Спартака» над более мощным «Локомотивом» я разговаривал о шансах на
— Отдельной победы мало! Надо цепляться за такую игру и тянуть серию. А если мы после громкого успеха тут же проигрываем — какой нам смысл попадать в
Это действительно самая главная проблема «Спартака». Настолько очевидная, что уже и игрокам глаза режет. У «гладиаторов» совершенно нет стабильности.
И что хуже всего — настраиваясь на знакового соперника, он тут же теряет очки в поединках с прямыми конкурентами за попадание в Кубковую восьмерку и аутсайдерами.
Вот оглянитесь хотя бы на декабрьские матчи. Все игроки «Спартака» прекрасно понимают, по крайней мере на словах, что для них
Кажется, вот она — уверенность!
Но в том же декабре «Спартак» потерпел два поражения от «Лады». В этом сезоне
Пять поражений в матчах с прямыми соперниками за
А если при этом еще и аутсайдерам сливать матчи, то лучше о кубковом раунде вообще разговоры прекратить. Уже сейчас. В поединке со «Слованом» спартаковцы словно очнулись уже при счете 0:4. Причем все четыре гола в их ворота были подарками сопернику. Иначе не скажешь. Оборона москвичей в эти моменты не просто пасовала. Словно рассыпалась в прах. А ведь игрокам «Слована» в этом сезоне вообще уже ничего не нужно, кроме возмещения долгов по зарплате….
И только при счете 4:0 в пользу словаков вдруг наступил переворот. В третьем периоде на площадку вышел словно другой «Спартак». И за 15 минут «гладиаторы» смогли отквитать четыре шайбы, переведя игру в овертайм.
Есть такое грубоватое выражение — «дешевые понты». И пока вот это единственное, на что способен некогда именитый «Спартак» после своего возрождения в КХЛ.
Вот взять и героически вытянуть матч с аутсайдером. И вроде молодцы. Но
Или попылить в отдельных поединках с «Ак Барсом», «Локомотивом», «Торпедо», Минском… Это из той же серии.
С точки зрения постановки и интриги, матч «Спартака» со «Слованом» получился прекрасным. Тут спору нет. Беда в том, что у
Иначе главное блюдо сезона — Кубок Гагарина — пронесут мимо.
В сегодняшний вечер параллельно со «Спартаком» играли свои матчи «Йокерит» и «Витязь».
Финны уверенно взяли три очка в схватке с рижанами. А вот подмосковная команда выдала
Причем, «Витязь» пропустил голы в свои ворота с интервалом в 8 секунд и в итоге уступил — 3:2.
Теперь у «Йокерита» 69 очков, у «Витязя» — 66. У «Спартака» — 57.
Учитывая, что на пути
А если еще и аутсайдерам дарить очки — их просто нет.
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