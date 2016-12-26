Тренер «Югры» Разин отметил дисциплину в своей команде в матче КХЛ с «Сибирью»

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Ханты-Мансийске, завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

«Была тяжелая и вязкая игра. Для нас она последняя в этом году, хотелось порадовать болельщиков. Главное, что сегодня была сплоченная команда. Ребята бились. Хоть это общие слова, но ведь действительно сегодня была хорошая дисциплина. Жалко, что не забивали те голы, которые должны забивать. Третий гол — это, скорее, наигранная комбинация, но ее будет сложно повторить еще. Хотелось бы в дальнейшем иметь не такую нервную концовку», — заявил Разин, слова которого приводит официальный сайт «Югры».

Прошедший матч, как и другие игры КХЛ в понедельник, начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение в воскресенье утром в Черном море близ Сочи. На борту находились 92 человека, все они погибли.

«И еще хотелось бы выразить соболезнования семьям и близким погибших во вчерашней авиакатастрофе», — сказал Разин.