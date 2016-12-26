«Слован» победил «Спартак» по буллитам в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Братиславский «Слован» одержал победу над московским «Спартаком» по буллитам со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе хозяев забросили Томаш Суровы (22-я и 31-я минуты), Джефф Таффе (28) и Томаш Кундратек (30). Гости ответили точными бросками Александра Васильева (42), Ярослава Дыбленко (47) и Райана Стоа (48). Победный буллит забросил Жига Еглич.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков после 43 игр. «Слован», в активе которого на одно очко меньше, идет на 11-й позиции.
В следующем матче «Спартак» 28 декабря сыграет на выезде против «Сочи». «Слован» 3 января примет «Амур».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter