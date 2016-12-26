«Слован» победил «Спартак» по буллитам в матче чемпионата КХЛ

Шайбы в составе хозяев забросили Томаш Суровы (22-я и 31-я минуты), Джефф Таффе (28) и Томаш Кундратек (30). Гости ответили точными бросками Александра Васильева (42), Ярослава Дыбленко (47) и Райана Стоа (48). Победный буллит забросил Жига Еглич.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков после 43 игр. «Слован», в активе которого на одно очко меньше, идет на 11-й позиции.

В следующем матче «Спартак» 28 декабря сыграет на выезде против «Сочи». «Слован» 3 января примет «Амур».