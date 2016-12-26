«Йокерит» победил рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

Шайбы забросили Антти Пильстрем (8-я минута), Брайан О’Нилл (19) и Томми Хухтала (37).

«Йокерит» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков после 43 игр. «Динамо», в активе которого 37 очков, идет на 14-й позиции.

В следующем матче 27 декабря клубы снова сыграют между собой, хозяевами встречи вновь будут хоккеисты «Йокерита».