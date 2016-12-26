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26 декабря 2016, 22:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Торпедо» обыграло «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» одержали победу над подмосковным «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). В составе победителей отличились Дмитрий Сёмин (26-я минута), Николай Жердев (27) и Джон Норман (57). У гостей дубль оформил Роман Хорак (26, 27).

В следующем матче 4 января «Торпедо» в Ханты-Мансийске сыграет с местной «Югрой», а «Витязь» 29 декабря примет нижнекамский «Нефтехимик».

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