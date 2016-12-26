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26 декабря 2016, 22:14 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич обновил личный рекорд по очкам за сезон в КХЛ

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом».

Таким образом, Киселевич набрал 20-й балл в сезоне (1+19) и обновил личный рекорд по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ. До этого лучшим результатом защитника были 19 очков (4+15) в сезоне-2012/13 в составе «Северстали».

Киселевич является самым результативным защитником ЦСКА и входит в десяту (второй среди россиян) самых результативных игроков обороны в нынешнем сезоне.

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