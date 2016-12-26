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26 декабря 2016, 19:58 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Югра» дома одолела «Сибирь», Панов сделал две передачи

«Югра» на домашней площадке одолела «Сибирь», встреча завершилась со счётом 3:2.

В концовке первого периода счёт удалось открыть Евгению Артюхину, но после перерыва хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд благодаря голам Александра Угольникова и Романа Людучина. В обоих голах поучаствовал капитан северян Константин Панов. В начале третьей двадцатиминутки «Сибирь» сравняла счёт, отличился Йоонас Кемппайнен. Победную шайбу забросил Андрей Алексеев, реализовавший большинство на 55-й минуте.

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