«Югра» дома одолела «Сибирь», Панов сделал две передачи

В концовке первого периода счёт удалось открыть Евгению Артюхину, но после перерыва хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд благодаря голам Александра Угольникова и Романа Людучина. В обоих голах поучаствовал капитан северян Константин Панов. В начале третьей двадцатиминутки «Сибирь» сравняла счёт, отличился Йоонас Кемппайнен. Победную шайбу забросил Андрей Алексеев, реализовавший большинство на 55-й минуте.