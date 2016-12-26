ЦСКА и «Локомотив» назвали составы на матч, Лугин дебютирует за ярославцев
ЦСКА и «Локомотив» назвали составы на матч в Москве.
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Первый матч за ярославскую команду проведёт нападающий Дмитрий Лугин, который ранее был обменян из «Адмирала».
ЦСКА:
Фаст (Филоненко);
Телегин — Попов — Петров, Денисов — Ожиганов;
Плэтт — Скотт — Кугрышев, Киселевич — Кутузов;
Кошелев — Светлаков — Мамин, Науменков — Сергеев;
Андронов — Основин — Жарков, Ермаков — Ворошило.
«Локомотив»:
Судницин (Мурыгин);
Козун — Контиола — Тальбо, Кронвалль — Накладал;
Апальков — Красковский — Мосалёв, Любушкин — Гавриков;
Галимов — Картаев — Аверин, Пашнин — Рафиков;
Локтионов — Кадейкин — Ильенко, Лугин, Черепанов.
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