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26 декабря 2016, 19:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА и «Локомотив» назвали составы на матч, Лугин дебютирует за ярославцев

ЦСКА и «Локомотив» назвали составы на матч в Москве.

ЦСКА и Локомотив назвали составы на матч в Москве. Увеличить
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Первый матч за ярославскую команду проведёт нападающий Дмитрий Лугин, который ранее был обменян из «Адмирала».

ЦСКА:
Фаст (Филоненко);
Телегин — Попов — Петров, Денисов — Ожиганов;
Плэтт — Скотт — Кугрышев, Киселевич — Кутузов;
Кошелев — Светлаков — Мамин, Науменков — Сергеев;
Андронов — Основин — Жарков, Ермаков — Ворошило.

«Локомотив»:
Судницин (Мурыгин);
Козун — Контиола — Тальбо, Кронвалль — Накладал;
Апальков — Красковский — Мосалёв, Любушкин — Гавриков;
Галимов — Картаев — Аверин, Пашнин — Рафиков;
Локтионов — Кадейкин — Ильенко, Лугин, Черепанов.

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