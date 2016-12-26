Хоккеист Александр Микулович заявил, что потерял полгода в клубе КХЛ «Куньлунь»

До текущего сезона хоккеист выступал в юниорской лиге провинции Онтарио за клуб «Ниагара», в составе которого дебютировал в сезоне-2013/14. В этом сезоне 20-летний хоккеист был в заявке «Куньлуня» в 41 матче, но вышел на лед лишь в семи играх и не сумел отметиться набранными очками. С 16 октября Микулович провел на льду одну смену длиной в 16 секунд. 25 декабря Микулович в результате обмена перешел в челябинский «Трактор», однако на следующий день расторг контракт и отправился в Северную Америку.

«Естественно обидно потерять полгода, — сказал Микулович по телефону. — Отсутствие игровой практики — не совсем то, чего я хотел, переходя в “Куньлунь”. Причиной этому, думаю, стал тренерский фактор: просто главный тренер не нашел мне применения в команде. Я пытался предлагать варианты, как можно меня задействовать. И с тренером общался, пытался понять, какие есть ко мне претензии. Но ничего адекватного или конкретного на вопрос — “Почему я не играю?” — так и не услышал».

«Никаких обид нет, так сложились обстоятельства, — продолжил хоккеист. — Теперь я понимаю, насколько ценно получать игровое время в наше время, особенно для молодого хоккеиста. Дело в том, что в предыдущей команде я, фактически, не уходил со льда. И, возможно, “зажрался” игровым временем. Я считаю, ошибочных решений в жизни не бывает и всегда важно вынести определенный урок».

Микулович призвал болельщиков болеть за сборную России на молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.