Хоккеисты «Сочи» выйдут в среду на матч КХЛ со «Спартаком» с траурными ленточками

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Все они погибли. Руководящий состав, игроки, тренеры и персонал ХК «Сочи» в понедельник, который объявлен в России днем траура, возложили цветы возле часовни архангела Михаила в международном аэропорту города Сочи в память о погибших.

«Мы как россияне, как все скорбящие люди должны отдать дань уважения и дань памяти тем людям, которые погибли в этом злополучном рейсе. Мы говорим это неспроста, потому что мы сами и наш хоккейный мир пережили такую трагедию. Мы знаем, насколько глубока эта боль, скорбь, как тяжело будет родственникам и близким. Не только близким, но и всем тем, кто знал этих людей», — сказал главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев.

«Эти люди действительно были визитной карточкой нашей страны. Это были не просто люди, а люди, по которым оценивалась наша страна, ее поступки и деятельность. Поэтому самые искренние соболезнования близким, родственникам и, конечно, Министерству обороны в связи с этой нелепой трагедией», — добавил специалист.